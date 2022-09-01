В Улан-Удэ к 1 сентября капитально отремонтировали две школы

Как сообщили в мэрии города, в этом году школе №50 исполнилось 57 лет, но более чем за полувековую историю ремонт такого масштаба здесь проведен впервые: обновлена кровля, утеплен фасад, заменена система отопления, окна, полы, отремонтированы пищеблок, столовая, актовый и спортивный залы, библиотека, все кабинеты и санузлы, четыре дошкольные группы. На обновление одной из старейших школ города было выделено более 125 млн рублей.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поздравил с Днем Знаний учащихся, педагогов и родителей школ №50 и начальной школы №5, открывшихся сегодня, 1 сентября, после капитального ремонта.Масштабное обновление сразу двух школ Улан-Удэ прошло в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» - это капитальный ремонт зданий и их оснащение.- 1 сентября - особенный, волнительный праздник для всех нас и, конечно же, для нашихпервоклашек. В 50-ю школу идут 64 новых ученика, а всего в нашем городе за парты сегодня сядут 7,5 тысяч первоклашек. В 58 наших школ пойдут 68 тысяч учеников - ваших одноклассников, ваших друзей, наших юных жителей. Я от всей души желаю вам окунуться в мир знаний, сесть за парту рядом со своим хорошим другом, внимательно слушать вашего замечательного учителя и получить новые эмоции и новые знания. 1 сентября и для нас замечательный праздник, мы к нему всегда подходим ответственно и стараемся сделать все, чтобы ваша жизнь, ваш учебный процесс был интересным, запоминающимся, комфортным и уютным, - сказал Игорь Шутенков на торжественной линейке в школе №50.По этой же программе по результатам конкурсного отбора к 1 сентября капитально отремонтировано здание начальной школы №5 в мкр Сосновый бор. На ремонт и оснащение этой школы из бюджета было выделено более 30 млн рублей. В уютных кабинетах будут заниматься 350 учеников 1-4 классов. Всего в школе №5 обучаются 916 детей, в основном это дети военнослужаших.- Несмотря на то, что наши военные городки находятся в отдалении от центра, мы стараемся создать хорошие условия для учебы и комфортной жизни. Мы построили два детских сада по 280 мест, в Звёздном капитально отремонтировали школу №24, сейчас идёт ремонт детской школы искусств №10. Здесь в Сосновом бору вместе с вами в январе мы открывали основной корпус вашей школы, и старшеклассники с удовольствием там учатся, - отметил мэр на открытии начальной школы.Директор школы №5 Елена Зайцева оценила вклад города в развитие отдаленных микрорайонов.- Очень часто говорят, что строители молодцы, хорошо сделали, директор молодец, а на самом деле мы просто исполнители. Для того, чтобы такую красоту получить, надо, чтобы кто-то вошёл в программу, сделал смету, оплатил эту смету, каким-то образом прошли госэкспертизу. Войти в программу мы смогли в рекордно короткие сроки, и все это благодаря мэру Игорю Юрьевичу и сплоченной команде Комитета по образованию. Школ, которые нуждаются в капитальном ремонте много, но мы вырвались в лидеры. А вы, дорогие мои ученики, помните: у вас шикарная школа, хорошее оборудование, надо только учиться, учиться и ещё раз учиться. Только на отлично! – отметила Елена Зайцева.Также параллельно с обновленными школами дети получают и новые стадионы с искусственным газоном и беговыми дорожками. Сейчас они находятся в процессе строительства. В составе педагогических коллективов обеих школ - Заслуженные учителя Республики Бурятия, Почетные работники образования Российской Федерации, учителя высшей категории. Их ученики принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня, где занимают призовые места.За последние три года школа №50 выпустила 8 золотых медалистов, а школу №5 только в 2022 году 9 выпускников окончили с золотыми медалями.Фото: мэрия Улан-Удэ