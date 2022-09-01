Общество 01.09.2022 в 17:03

В Бурятии COVID-19 снова рвется вверх

Более 400 больных зарегистрировано в республике за минувшие сутки
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Текст: Номер один
В Бурятии COVID-19 снова рвется вверх
В Бурятии зарегистрировано 144 470  больных COVID-19 за все время пандемии, 401 из них – за минувшие сутки. Напомним, 29-30 августа прирост составлял 205-221 человек.  Из общего числа больных 45% (65 565) приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 359 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям

В стационарах получают лечение 324 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 107. За предыдущие сутки госпитализировано 47 пациентов.

В отделениях реанимации находится 20 пациентов (из них старше 65 лет – 13, на ИВЛ – 11 пациентов (из них старше 65 –6), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 2.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 462 койки: занято – 324, свободны – 138 коек. Занятость коечного фонда составляет 70,1%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 396 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 138 698 (+330) человек. Умер за сутки один пациент старше 65 лет. Всего с начала пандемии -  3 052 человека.

В республике на 1 сентября  всего первично привито 506 420 человек (70,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 480 975 чел. (66,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 222 360 человек, завершили 193 399.

Фото: pixabay.com
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