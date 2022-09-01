В Улан-Удэ 33-летний горожанин убил незнакомого человека возле ночного клуба, обознавшись спьяну

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве незнакомого человека возле ночного клуба, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, в ночь на 14 июня нынешнего года обвиняемый распивал спиртные напитки с компанией приятелей. За ночь они посетили несколько заведений и под утро в одном из баров, расположенном в центре Улан-Удэ, поссорились с другими посетителями. На улице между ними завязалась потасовка, в ходе которой обвиняемый выломал из забора, огораживающего прилегающую территорию, фигурный металлический уголок, с которым стал гоняться за одним из противников.В этот момент из бара вышли два молодых человека, которые остановились неподалеку и стали курить. Они не имели отношения к конфликтующим сторонам. Однако, увидев их, обвиняемый решил, что незнакомцы также принимали участие в потасовке, подбежал к одному из них и с силой нанес уголком два удара по голове. От полученных повреждений потерпевший спустя непродолжительное время скончался в больнице.Обвиняемый не признал вину, заявил, что спиртное в ту ночь практически не употреблял, при этом из-за переутомления на работе и впечатлений от разговоров с друзьями находился в угнетенном состоянии, и не помнит происходивших событий. Однако по результатам проведенной комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что обвиняемый в момент совершения инкриминируемого деяния не находился в состоянии аффекта, вполне мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.От медицинского освидетельствования после задержания возле бара мужчина отказался, поэтому следователям по видеозаписям пришлось подсчитывать примерный объем выпитого им спиртного, а также устанавливать при помощи свидетельских показаний. Исходя из полученных данных, в баре мужчина употреблял спиртное с достаточной интенсивностью и в момент нападения на потерпевшего находился в состоянии алкогольного опьянения.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: buryatia.sledcom.ru