Владимир Павлов: «Дом культуры служит искусству»

«Сегодня очень важное событие. Свои двери распахнул замечательный Дом культуры! По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министерством сельского хозяйства России разработана государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Мы видим, что эта программа эффективно работает, поскольку строятся социальные объекты, направленные на улучшение комфортной среды, на качественное медицинское обслуживание и образование. В нашей республике также реализуется еще один национальный проект «Культура», инициированный Президентом России» - отметил Владимир Павлов.

«Таланты есть в Доме детского творчества, в школах, где активно осуществляется культурное развитие. Поэтому пусть Дом культуры служит искусству, а искусство принадлежит народу! Желаю, чтобы этот процесс происходил долго, и в нем участвовало как можно больше молодёжи. Обогащаясь духовно они становятся настоящими патриотами Российской Федерации» - подчеркнул Владимир Павлов.

Сегодня в селе Бичура Бичурского района Бурятии прошла торжественная церемония открытия районного Дома культуры после капитального ремонта. Поздравил земляков Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Владимир Павлов.В 2021 году по национальному проекту «Культура» отремонтированы клубы в селах Узкий Луг, Шибертуй, Окино-Ключи, а в этом году произведен ремонт клубов в селах Топка, Хонхолой, Дабатуй.Как подчеркнул, глава республиканского парламента реализация проектов во многом зависит от слаженной работы всех органов власти. Он поблагодарил за проделанную работу всех причастных лиц.Благодаря Федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на капитальный ремонт Дома культуры в Бичуре было направлено более 16 миллионов рублей. В районном доме культуры площадью 3480 кв.м. на эту сумму были проведены следующие работы: произведена наружная обшивка и утепление стен, установлены пандусы, входные группы, металлические двери, оштукатурены стены, установлены перегородки, заменена напольная плитка, установлены подвесные потолки, проведены сантехнические работы, заменены батареи и электропроводка.