Бурятия может столкнуться с нехваткой аналогов «кукурузника» типа Ан-2

«Малая авиация Бурятии необходима как воздух, и если у нас не будет самолета для замены Ан-2, то как будут связываться отдаленные районы с Улан-Удэ, я не представляю. Ведь наземный транспорт имеет ограничения, - говорит заслуженный летчик Анатолий Абашеев. - То, что самолет остался без американского двигателя, не должно затормозить проект. Важно побыстрее разработать свой двигатель и начать летать».

Минпромторг РФ отложил вопрос о финансировании проекта по замене американского двигателя и винта для отечественного легкого самолета ТВС-2МС («Байкал»), модификации советского Ан-2. Американские двигатели попали под санкции, а заменить их нечем.Напомним, что легкий многоцелевой однодвигательный самолет «Байкал», призванный заменить устаревшие самолеты Ан-2, вначале хотели производить в Улан-Удэ. Предполагалось, что, по сравнению со своим предшественником, «Байкал» будет обладать меньшими габаритами, более высокой скоростью, дальностью полета и экономичностью. Однако в 2021 году его решили выпускать в Комсомольске-на Амуре. Но западные санкции, введенные после начала СВО, фактически обрушили проект. Ведь запрещенные экономичные американские «движки» были «сердцем» проекта.Тем не менее в Бурятии все же надеются получить новый самолет, который должен закрыть брешь в малой авиации региона. Напомним, в настоящее время в Бурятии эксплуатируются старые самолеты Ан-2, выпущенные еще во времена СССР. И они нередко падают. Так произошло летом 2020 года, когда в Тункинском районе потерпел крушение самолет Ан-2 с шестью пилотами на борту - опытный экипаж облетал место будущей обработки полей.Как сообщил авиационный эксперт Андрей Величко на сайте «Авиация России», производитель «Русавиапром» просил выделить на работы по разработке нового двигателя 9 млрд рублей из госбюджета, однако ему было отказано. Разработчик борта — новосибирский институт «СибНИА им. Чаплыгина» — уже подал заявку на получение сертификата, однако эта процедура дорогостоящая и может затянуться на годы.Генеральный директор СибНИА Владимир Барсук считает, что «процедура сертификации «Байкала» может затянуться. В конструкторские же способности команды «Русавиапрома» он не верит, а заниматься копированием американских агрегатов сам институт не планирует. По его словам, СибНИА будет готов вернуться к выпуску ТВС-2МС самостоятельно, как только на рынке появится подходящий российский двигатель. По словам гендиректора СибНИА, «выпуск ТВС-2МС может окончательно прекратиться без дальнейшего возобновления в обозримой перспективе».Таким образом, проект «Байкала», похоже, близок к своему закрытию. А летать нам придется, скорее всего, на китайских самолетах. Ведь в Китае наладили выпуск аналогов Ан-2.Дмитрий Родионов, «Номер один».