Уроженец Улан-Удэ снял фильм с командой Андрея Кончаловского

«Нужно было снять на телефон, рассказать историю, уложившись в одну минуту, что довольно непросто. Но это замечательный вызов и испытание для меня. Я просто достал из кармана мобильный телефон и снял небольшую историю за один вечер. Съемки длились примерно четыре часа, бюджет составил 3 тыс. рублей. Актеры снимались без гонорара, за идею, съемочная группа была небольшая. Я сам был за оператора, еще звукорежиссер, гример и мой помощник, который помог со светом. Мы все сделали лампово, практически на коленке и по-домашнему» - вспоминает Леонид.

«Я получил свой фильм, который можно показывать. Для этого и выучился. Представьте, ты встречаешься с каким-то человеком, он спрашивает: «Чем ты занимаешься?». Отвечаю, что режиссер кино. Тут же тебя просят что-то показать. А у тебя ничего нет... Дурацкое чувство, когда ты как будто режиссер только на словах. Когда «Повернутая» появилась и возымела успех на разных фестивалях, я в этот момент стал для общественности режиссером кино. И мне даже психологически сейчас проще. Больше расслабился и стал по-другому себя вести в профессии» - поясняет Леонид.

«У меня была своя большая съемочная команда, у остальных ребят - своя. Мы снимались друг за другом по расписанию. Потому что у нас был один административный ресурс – продюсерский центр Кончаловского. С собой я взял только своего оператора из Санкт-Петербурга Ольгу Тиль. С самим именитым режиссером не довелось встретиться лично, но он выступает как художественный руководитель киноальманаха и, конечно же, отсматривал все, и последнее слово было за ним. Это был мой первый опыт работы с большим кино. И хотя я снимал короткометражку, имею в виду, говоря о большом кино, то, что ты снимаешь не как студент, а по-взрослому. Когда у тебя большая команда, большой груз ответственности, в том числе материальной, и много других вещей».

«Если раньше я просматривал фильм на «Кинопоиске» и видел его бюджет, то возмущался: «Где все эти деньги, почему не вижу их на экране, почему так отвратительно вышло?». Теперь знаю, где все эти деньги. Снимать кино – это очень дорого. В бюджет фильма входит абсолютно все. Помимо гонораров актеров и съемочной группы, берется в аренду все оборудование. И это не просто камеры и свет. Допустим, мы снимаем в квартире два дня, а у нас караван машин, участвующих в съемке. Это камерваген - огромный грузовик, полный оборудования для камер (кинооператорский комплекс), еще один грузовик со светобазой (оборудование для света). Это кухня, которая готовит для всех участников процесса, это туалет, это вагончик для актеров. И это все огромные машины. А теперь представьте, что все эти машины надо припарковать в центре Москвы. Это очень большие деньги. Или, допустим, сцена в кафе. Снимать во время рабочего дня нельзя, нужна тишина и отсутствие людей. Значит, кафе нужно закрывать и оно будет терять в выручке. Соответственно, с вас попросят дневную выручку, и сумма будет немаленькой. Таких расходов очень много, и все они неочевидны, когда мы говорим про кино».

«Какое бы кино ни получилось, как бы его ни приняли на кинофестивале и далее, где его покажут, я уже победил. Потому что получил бесценный опыт, который мне необходим, чтобы двигаться дальше и приступать к следующим работам уже с новой для себя ступени в профессии».

От кино, снятого на мобильный телефон и завоевавшего многочисленные награды на всевозможных кинофестивалях, Леонид перешел к профессиональной киноиндустрии. Он выступил режиссером короткометражного фильма, премьера которого состоится 31 августа. В планах у начинающего 33-летнего режиссера создавать киношедевры в духе «Я – начало» или «Амели», и, судя по его первым проектам, такие мечты вполне осуществимы.О семье Григурко, пожалуй, знает каждый житель республики. Отец Леонида – Игорь Григурко, режиссер, создатель, художественный руководитель и режиссер театра «ЧелоВЕК», заслуженный деятель искусств Республики Бурятия. В 2004 году семья уехала из Бурятии. Леонид окончил Санкт-Петербургский госуниверситет кино и телевидения, отучившись на режиссера мультимедиа. Уже с третьего курса, когда пошло разделение на мастерские, он осознал, что хочет связать свою жизнь с созданием кино. Его дипломная работа «Интерактивное кино» высоко оценена преподавателями, однако сам начинающий режиссер предпочитает его никому и нигде не показывать, считая еще сырым проектом.В 2017 году «Роскосмос», «ВКонтакте» и Mobile Filmmaker объявили конкурс мобильного кино «Подними голову». Участникам предложили оторваться от будничной рутины на 60 секунд, включить мобильный телефон и снять фильм, который отправится на орбиту Земли. Такое задание Леонид посчитал вызовом и неким интересным челленджем и решил непременно поучаствовать в нем. Тем более что в жюри необычного конкурса входили такие звезды, как Тимур Бекмамбетов и актер Владимир Вдовиченков.Работа Леонида заняла первое место. А его фильм «Повернутая» показали на МКС, откуда режиссер получил благодарственный видеопривет от космонавтов. К сожалению, увидеться лично с членами жюри, так высоко оценившими его работу, Леониду не удалось, но, конечно, начинающий режиссер горд такой высокой оценкой профессионалов.- Мне по секрету сказали, что Вдовиченков поставил мне в ведомости «пять с плюсом» за этот фильм, что очень согрело мою душу. Потому что я очень уважаю этого актера, - делится Леонид.Но и на этом история «Повернутой» не закончилась. Фильм начал жить уже своей жизнью, вновь и вновь одерживая победы на всевозможных конкурсах и кинофестивалях, включая международные фестивали в Нидерландах, Италии, Швейцарии, США и Англии.- Это был фурор и что-то невероятное. Где-то кино брало большие награды, где-то оценивалось высоко вне конкурса, где-то ничего не выиграло. Кино стало жить своей жизнью. И даже добралось в каких-то показах до Африканского континента, что для меня уже совсем невероятно.Баснословных гонораров или призов автор мини-фильма не получил, но в то же время обрел намного больше, чем вообще мог себе когда-то представить даже в самых смелых мечтах.Потом был еще один кинофильм - «Вторая половина». Он не имел такого успеха, как у предыдущего, но тоже стал определенным опытом для начинающего режиссера.В 2020 году Леонид подал заявку в продюсерский центр Андрея Кончаловского, который объявил конкурс. Искали молодых режиссеров с интересными сценариями для создания киноальманаха «Шесть легких пьес».- В тот момент у меня не было сценария, но присутствовало большое желание поучаствовать, и я познакомился со сценаристом Владимиром Омельянчуком. У него лежала парочка сценариев, написанных им когда-то для себя, в стол. Я выбрал один, наиболее мне отозвавшийся, и мы подались на конкурс, выиграв его, - говорит режиссер.Шести победителям предстояло снять свои короткометражные фильмы на базе продюсерского центра именитого кинорежиссера. Им выпал удивительный шанс - поработать с профессионалами высшего класса, коллегами самого Андрея Кончаловского.Из-за пандемии сроки начала съемок несколько отодвинулись, и к работе над фильмом с рабочим названием «Ансвер» (англ. ответ. – Прим. авт.) Леонид приступил только летом прошлого года.Каков бюджет проекта, сюжет фильма, разглашать это Леонид не имеет права. Но кратко о своем новом фильме режиссер все-таки нам поведал.- Это история про молодую художницу, она на вечеринке знакомится с молодым человеком, который берется устраивать ее жизнь, причем порой вопреки ее желанию. Это такая история про инфантилизм и отношения. В главной роли снялась Екатерина Агеева, сейчас довольно востребованная актриса. Например, она снималась в одном фильме с Константином Хабенским и другими звездами. Второго главного героя сыграл Александр Орав.Начинающему режиссеру пришлось столкнуться с многочисленными новыми для него задачами и трудностями, начиная от отбора актеров на главные роли, заканчивая многочисленными другими обязанностями, которых не счесть. Попав в киноиндустрию изнутри, Леонид понял некоторые тонкости, например, касающиеся бюджета фильма.31 августа на Московском кинофестивале состоится премьера всего киноальманаха, в том числе фильма «Ансвер» режиссера Леонида Григурко.- Когда кино выходит в свет – весь спрос с режиссера. Никто же не говорит, какой отвратительный свет или плохой оператор, все говорят, какое дурацкое кино снял этот режиссер. Поэтому режиссер отвечает за все. Кем и как сыграны роли, как сняли, как осветили и т. д. Каждый привносит свой кусок пирога, свою краску, а мне нужно все собрать вместе, чтобы из этого получилась органичная картина.Леонид не скрывает, что волнуется и не знает, чего ждать от премьеры его детища. Но уже сейчас, еще до оценки фильма критиками и зрителями, он ощущает себя победителем.Попадет ли фильм на большие экраны после фестивальных просмотров, пока неизвестно. В планах у режиссера снимать еще короткометражные фильмы, но в дальнейшем он не прочь замахнуться и на большой метр.- Мне нравится режиссер Джим Джармуш. Из отечественных для меня интересна работа Виктора Шамирова «Большая секунда». А еще такие фильмы, как «Я – начало», «Амели», и мне бы хотелось снять кино такого формата, - ставит новые цели Леонид Григурко.Василиса Шишкина, «Номер один».