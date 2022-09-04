В Бурятии "Амта" выпустила контрафакт

«В обоснование заявления должник ссылается на тяжелое материальное положение, в подтверждение чего указывает на следующие обстоятельства: прибыль предприятия ежегодно сокращается, по состоянию на март 2022 года общество не имеет прибыли, находится в убытках, до момента поступления платежей от контрагентов общество не способно погасить задолженность по исполнительному листу» - отметил суд сложившуюся картину.

«Подача заявления вызвана объективными и уважительными обстоятельствами. Приведенные доводы и представленные в их обоснование доказательства свидетельствуют об отсутствии у должника реальной возможности уплатить в настоящее время всю взысканную сумму задолженности единовременно» - вынесла она вердикт.

В очень нелегком положении находится сейчас известная в Бурятии компания – кондитерская фабрика «Амта». Над ней сгустились плотные тучи финансовых проблем. Фирма находится под давлением ряда судебных процессов. К Фемиде апеллирует то один, то другой деловой партнер «сладкой» фирмы. «Амта» уже не может в обычном порядке погашать долги и лавирует, пытаясь облегчить свою судьбу.Колоритнее всего выглядит крупная задолженность «Амты» перед московской кондитерской фабрикой «Красный Октябрь» и фабрикой «Рот Фронт». Положение бурятских производителей сладостей до того отчаянное, что они оказались не в силах нормально выплатить деньги, проигранные согласно решению суда.Конечно, «Амта» является не чисто бурятским производителем. По информации ЕГРЮЛ, учредителями компании являются два бизнесмена из Иркутской области. Заметим, кстати, что 10-тысячный уставный капитал «Амты» разделен между ними поровну, по 5 тысяч. Но из-за расположения фабрики в Улан-Удэ, нахождения на учете в бурятской налоговой инспекции, обладания «местным» ИНН ее можно считать бурятским хозяйствующим субъектом.Как бы там ни было, «Амта» задолжала известным кондитерам из европейской части РФ более 2 млн рублей. По долгам выданы исполнительные листы.Основной долг пришелся на «Красный Октябрь» - более 1,6 млн рублей. Из-за своего состояния «Амта» не смогла выплатить долг и недавно вынужденно ходатайствовала о предоставлении рассрочки выплаты на 12 месяцев равными долями.Добиваясь поблажки, «Амта» рассказала о своем состоянии.Производитель сладостей подчеркнул, что если на банковские счета наложат арест, то это полностью заблокирует деятельность предприятия и исключит возможность исполнения обязательств. Фабрика «Амта» представила отчет о финансовых результатах, справку от налоговиков о состоянии расчетов, информацию налогового органа о наличии счетов, а также справки банков об остатках на счетах и выписки об операциях.История появления долгов перед коллегами из центральной части России до смешного нелепа.Однажды, исследуя рынок кондитерских изделий страны, москвичи обнаружили, что за несколько тысяч километров от них, в Бурятии, «Амта» производит товары, оформление которых до степени смешения сходно с их товарными знаками, а именно печенье сахарное глазированное «Наслаждение» и печенье сахарное «Любимое».Заподозрив нарушение своего исключительного права на данные знаки, москвичи даже провели контрольную закупку. Позднее в материалы дела были представлены копии этикеток продукции и кассовые чеки.Суд установил, что между товарными знаками москвичей и оформлением упаковок спорной «амтовской» продукции есть сходство по трем критериям: графическому, смысловому и звуковому. Сходство до степени смешения. «Амта» заявляла, что смешение не такое большое, но данный довод отклонили.«Ответчик факт нарушения исключительных прав истцов на товарные знаки не оспорил, спор относительно объема производства контрафактной продукции и цены ее реализации между сторонами отсутствует», - указала Фемида.Москвичи потребовали взыскать с бурятских кондитеров компенсацию в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещены спорные товарные знаки. Выяснилось, что «Амта» произвела 4 944 килограмма печенья «Наслаждение» и 26 751 килограмм «Любимого». Это лишь 0,2% и 1,4% от общего объема проданной продукции. И такая мелочовка принесла столько проблем…Высчитав двукратную стоимость данного объема продукции, с «Амты» потребовали более 4 млн рублей. Таким нелепым образом и появился долг. Цифра неприятно удивила фабрику, начавшую настаивать на снижении суммы.Так, «Амта» пояснила, что не знала о контрафактном характере двух наименований печений, но, получив претензию, прекратила использовать их на этикетках. Попытка урегулировать проблему в досудебном порядке с выплатой компенсации провалилась. Ссылки на тяжелое материальное положение кондитерской фабрики не разжалобили москвичей. Москва слезам не верит.Суд «урезал» сумму выплат до однократного размера. Ибо положение фабрики на самом деле было непростым. Есть долги по налогам и сборам, кредиторская задолженность перед контрагентами и т. д.При этом подчеркнуто, что «Амта» имеет не такие значительные обороты, чтобы после выплаты компенсации в размере, желаемом московской стороной, фабрика могла продолжить стабильную деятельность без риска ее прекращения.Даже «урезанный» долг «Амта» выплатить не смогла и запросила рассрочку.От «Красного Октября» на суд по поводу рассрочки никто не явился, но зато поступил письменный отзыв. Москвичи считали, что «при отсутствии у должника денежных средств на счетах в банках взыскание может быть обращено на его имущество». Еще «краснооктябрьцы» заявили, что «из информации, размещенной в открытых источниках, следует, что должником проводятся мероприятия по модернизации производственных линий и расширению ассортимента выпускаемой продукции…».Несмотря на это, бурятская Фемида благосклонно отнеслась к ходатайству «сладкого» производителя республики, попавшего в горькое положение, и предоставила рассрочку. Судья заключила, что «Амта» не злоупотребляет своим правом и не намерена уклоняться от исполнения существующего судебного решения.Предоставление рассрочки не приведет к нарушению баланса интересов бурятского должника и московского взыскателя, решил суд. Мол, если «Красный Октябрь» будет получать долг порциями, ничего страшного не случится ни у московской стороны, ни у бурятской.Это не единственный тревожный звоночек, который говорит, что у компании не все хорошо в финансовом плане. В судебной картотеке висят и другие дела от иных учреждений и организаций, требующих от «Амты» расплатиться с долгами.Например, не так давно по ходатайству ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» выдан судебный приказ о взыскании с «Амты» 18,4 тыс. рублей задолженности по договору.В процессе рассмотрения находится иск «ЭкоАльянса», заявившего о задолженности за оказанные услуги по обращению с ТКО за июль 2019 - декабрь 2020 года в размере 357,9 тыс. рублей и неустойке 141,6 тыс. рублей. Улан-удэнский МУП «Водоканал» недавно выставил в суде претензии на 10,9 тыс. рублей. В общем, суммы разные, от солидных до небольших.Подытоживая, можно сказать, что у «Амты» началась черная полоса. Надеемся, она не закончится банкротством, ведь тогда Бурятия лишится не только налогоплательщика, но и полюбившегося жителям республики сладкого бренда.Петр Санжиев, «Номер один».