Общество 04.09.2022 в 08:00
В Бурятии верховный суд отказал дольщикам проблемных домов в государственных компенсациях
В числе пострадавших оказались инвесторы, также вложившие деньги в нежилые помещения первых этажей
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии обманутые дольщики, инвестировавшие в «лопнувшие» стройки и имевшие там по несколько квартир, не получат государственных компенсаций от федерального фонда поддержки прав участников долевого строительства. В числе пострадавших оказались инвесторы, также вложившие деньги в нежилые помещения первых этажей.
Помогут нуждающимся
Верховный суд России, как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на вывод судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, разъяснил порядок выплат компенсаций дольщикам, имеющим несколько квартир в долгостроях.
Согласно действующему закону, физлица, как потребители, при банкротстве застройщика должны получать недвижимость или компенсацию от фонда, а не деньги за счет конкурсной массы.
Однако в суде указали, что главной целью спецправил о банкротстве застройщиков является защита граждан как непрофессиональных инвесторов. Но покупатели нескольких квартир действуют как инвесторы, а значит, «применение к ним статуса потребителя и сопутствующих этому статусу мер защиты прав потребителей выглядит избыточным», заключил ВС РФ. В то же время там подчеркнули, что «нельзя полностью отказывать инвестору, потому что возможны ситуации, при которых гражданин приобретает несколько объектов недвижимости для проживания в ней своих родственников.
«Нехороший» дом
Сегодня, как отмечают эксперты в Бурятии, оказались «на подвесе» инвесторы, вложившиеся в «замороженное» строительство нежилых помещений и нескольких квартир. Так произошло с проблемным объектом по улице Сахьяновой, 9. Этот дом строился с 2015 года и был практически готов к запуску, когда обанкротился застройщик - ООО «Универсал».
«Номер один» не единожды знакомил читателей с проблемами этой стройки, которую дольщики хотели достроить самостоятельно, но без особого успеха. Например, мы рассказывали, что когда они самостоятельно приступили к строительству, на дом упал строительный кран. К тому же в здании оказались серьезнейшие проблемы с сейсмостойкостью из-за плохого качества строительства, и ввод дома в эксплуатацию оказался под вопросом.
Как сообщила «Номер один» замгендиректора регионального Фонда поддержки дольщиков Мария Башитова, «объект передан от нас в Федеральный фонд поддержки дольщиков и уже началась выплата денежных компенсаций».
Между тем часть инвесторов может оказаться за бортом.
Что касается проблемного дома на улице Сахьяновой, то эксперт полагает, что дальнейшая судьба средств инвесторов, вложившихся в нежилые и жилые помещения, будет зависеть от судьбы дома. По словам Алексея Кушнера «федеральный фонд либо снесет новостройку в связи с проблемами сейсмики и освободит площадку для нового строительства. Либо, что более вероятно, достроит дома и реализует их по новым ценам». Ведь за время от начала строительства дома цена квадратного метра выросла почти в четыре раза. Вопрос в том, хватит ли и этих в будущем вырученных средств для выплаты компенсаций незадачливым бурятским инвесторам.
Дмитрий Родионов, «Номер один».
Помогут нуждающимся
Верховный суд России, как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на вывод судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, разъяснил порядок выплат компенсаций дольщикам, имеющим несколько квартир в долгостроях.
Согласно действующему закону, физлица, как потребители, при банкротстве застройщика должны получать недвижимость или компенсацию от фонда, а не деньги за счет конкурсной массы.
Однако в суде указали, что главной целью спецправил о банкротстве застройщиков является защита граждан как непрофессиональных инвесторов. Но покупатели нескольких квартир действуют как инвесторы, а значит, «применение к ним статуса потребителя и сопутствующих этому статусу мер защиты прав потребителей выглядит избыточным», заключил ВС РФ. В то же время там подчеркнули, что «нельзя полностью отказывать инвестору, потому что возможны ситуации, при которых гражданин приобретает несколько объектов недвижимости для проживания в ней своих родственников.
«Нехороший» дом
Сегодня, как отмечают эксперты в Бурятии, оказались «на подвесе» инвесторы, вложившиеся в «замороженное» строительство нежилых помещений и нескольких квартир. Так произошло с проблемным объектом по улице Сахьяновой, 9. Этот дом строился с 2015 года и был практически готов к запуску, когда обанкротился застройщик - ООО «Универсал».
«Номер один» не единожды знакомил читателей с проблемами этой стройки, которую дольщики хотели достроить самостоятельно, но без особого успеха. Например, мы рассказывали, что когда они самостоятельно приступили к строительству, на дом упал строительный кран. К тому же в здании оказались серьезнейшие проблемы с сейсмостойкостью из-за плохого качества строительства, и ввод дома в эксплуатацию оказался под вопросом.
Как сообщила «Номер один» замгендиректора регионального Фонда поддержки дольщиков Мария Башитова, «объект передан от нас в Федеральный фонд поддержки дольщиков и уже началась выплата денежных компенсаций».
Между тем часть инвесторов может оказаться за бортом.
«Решение Верховного суда РФ выплачивать средства от государства только тем, кто хотел приобрести квартиру для собственного проживания, а не для последующих спекуляций, я считаю справедливым, - полагает экс-руководитель проекта достройки дома по улице Сахьяновой Алексей Кушнер. - Помощь от государства должна идти пострадавшим, а не инвесторам, которые шли в бизнес-проект и просто не рассчитали свои риски».
Что касается проблемного дома на улице Сахьяновой, то эксперт полагает, что дальнейшая судьба средств инвесторов, вложившихся в нежилые и жилые помещения, будет зависеть от судьбы дома. По словам Алексея Кушнера «федеральный фонд либо снесет новостройку в связи с проблемами сейсмики и освободит площадку для нового строительства. Либо, что более вероятно, достроит дома и реализует их по новым ценам». Ведь за время от начала строительства дома цена квадратного метра выросла почти в четыре раза. Вопрос в том, хватит ли и этих в будущем вырученных средств для выплаты компенсаций незадачливым бурятским инвесторам.
Дмитрий Родионов, «Номер один».
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