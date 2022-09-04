Общество 04.09.2022 в 08:00

В Бурятии верховный суд отказал дольщикам проблемных домов в государственных компенсациях

В числе пострадавших оказались инвесторы, также вложившие деньги в нежилые помещения первых этажей
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии верховный суд отказал дольщикам проблемных домов в государственных компенсациях
"Номер один"
В Бурятии обманутые дольщики, инвестировавшие в «лопнувшие» стройки и имевшие там по несколько квартир, не получат государственных компенсаций от федерального фонда поддержки прав участников долевого строительства. В числе пострадавших оказались инвесторы, также вложившие деньги в нежилые помещения первых этажей.

Помогут нуждающимся 

Верховный суд России, как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на вывод судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, разъяснил порядок выплат компенсаций дольщикам, имеющим несколько квартир в долгостроях.

Согласно действующему закону, физлица, как потребители, при банкротстве застройщика должны получать недвижимость или компенсацию от фонда, а не деньги за счет конкурсной массы.

Однако в суде указали, что главной целью спецправил о банкротстве застройщиков является защита граждан как непрофессиональных инвесторов. Но покупатели нескольких квартир действуют как инвесторы, а значит, «применение к ним статуса потребителя и сопутствующих этому статусу мер защиты прав потребителей выглядит избыточным», заключил ВС РФ. В то же время там подчеркнули, что «нельзя полностью отказывать инвестору, потому что возможны ситуации, при которых гражданин приобретает несколько объектов недвижимости для проживания в ней своих родственников.

«Нехороший» дом

Сегодня, как отмечают эксперты в Бурятии, оказались «на подвесе» инвесторы, вложившиеся в «замороженное» строительство нежилых помещений и нескольких квартир. Так произошло с проблемным объектом по улице Сахьяновой, 9. Этот дом строился с 2015 года и был практически готов к запуску, когда обанкротился застройщик - ООО «Универсал».

«Номер один» не единожды знакомил читателей с проблемами этой стройки, которую дольщики хотели достроить самостоятельно, но без особого успеха. Например, мы рассказывали, что когда они самостоятельно приступили к строительству, на дом упал строительный кран. К тому же в здании оказались серьезнейшие проблемы с сейсмостойкостью из-за плохого качества строительства, и ввод дома в эксплуатацию  оказался под вопросом.

Как сообщила «Номер один» замгендиректора регионального Фонда поддержки дольщиков Мария Башитова, «объект  передан от нас в Федеральный фонд поддержки дольщиков и уже началась выплата денежных компенсаций».

Между тем часть инвесторов может оказаться за бортом.

«Решение Верховного суда РФ выплачивать средства от государства только тем, кто хотел приобрести квартиру для собственного проживания, а не для последующих спекуляций, я считаю справедливым, - полагает экс-руководитель проекта достройки дома по улице Сахьяновой Алексей Кушнер. - Помощь от государства должна идти пострадавшим, а не инвесторам, которые шли в бизнес-проект и просто не рассчитали свои риски».


Что касается проблемного дома на улице Сахьяновой, то эксперт полагает, что дальнейшая судьба средств инвесторов, вложившихся в нежилые и жилые помещения, будет зависеть от судьбы дома. По словам Алексея Кушнера «федеральный фонд либо снесет новостройку в связи с проблемами сейсмики и освободит площадку для нового строительства. Либо, что более вероятно, достроит дома и реализует их по новым ценам». Ведь за время от начала строительства дома цена квадратного метра выросла почти в четыре раза. Вопрос в том, хватит ли и этих в будущем вырученных средств для выплаты компенсаций незадачливым бурятским инвесторам.

Дмитрий Родионов, «Номер один».
Теги
дольщики

Все новости

В Улан-Удэ пройдет ярмарка фермерской продукции
04.09.2022 в 09:45
Сегодня в Бурятии отмечается День Байкала
04.09.2022 в 09:28
В Бурятии рассказали о судьбах несовершеннолетних мам
04.09.2022 в 09:00
В Бурятии верховный суд отказал дольщикам проблемных домов в государственных компенсациях
04.09.2022 в 08:00
В Бурятии "Амта" выпустила контрафакт
04.09.2022 в 07:00
В Улан-Удэ началось массовое обновление парка общественного транспорта
03.09.2022 в 18:15
Не перегружайте детей в сентябре
03.09.2022 в 18:13
Автовладельцы Бурятии готовятся к новым тарифам ОСАГО
03.09.2022 в 14:00
Бурятия получит не менее 15 новых автомобилей скорой помощи
03.09.2022 в 12:49
Власти опубликовали график подключения многоквартирных домов Улан-Удэ к отоплению
03.09.2022 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ пройдет ярмарка фермерской продукции
Фестиваль «Свое» будет проходить в формате выходного дня 9 и 10 сентября
04.09.2022 в 09:45
Сегодня в Бурятии отмечается День Байкала
Праздник призван привлечь внимание к вопросам сохранения уникального озера
04.09.2022 в 09:28
В Бурятии рассказали о судьбах несовершеннолетних мам
Ежегодно в регионе рожают порядка 160 девочек-подростков
04.09.2022 в 09:00
В Бурятии "Амта" выпустила контрафакт
Теперь у известной кондитерской фабрики крупные проблемы с Москвой
04.09.2022 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru