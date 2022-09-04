В Бурятии верховный суд отказал дольщикам проблемных домов в государственных компенсациях

«Решение Верховного суда РФ выплачивать средства от государства только тем, кто хотел приобрести квартиру для собственного проживания, а не для последующих спекуляций, я считаю справедливым, - полагает экс-руководитель проекта достройки дома по улице Сахьяновой Алексей Кушнер. - Помощь от государства должна идти пострадавшим, а не инвесторам, которые шли в бизнес-проект и просто не рассчитали свои риски».

В Бурятии обманутые дольщики, инвестировавшие в «лопнувшие» стройки и имевшие там по несколько квартир, не получат государственных компенсаций от федерального фонда поддержки прав участников долевого строительства. В числе пострадавших оказались инвесторы, также вложившие деньги в нежилые помещения первых этажей.Верховный суд России, как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на вывод судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ, разъяснил порядок выплат компенсаций дольщикам, имеющим несколько квартир в долгостроях.Согласно действующему закону, физлица, как потребители, при банкротстве застройщика должны получать недвижимость или компенсацию от фонда, а не деньги за счет конкурсной массы.Однако в суде указали, что главной целью спецправил о банкротстве застройщиков является защита граждан как непрофессиональных инвесторов. Но покупатели нескольких квартир действуют как инвесторы, а значит, «применение к ним статуса потребителя и сопутствующих этому статусу мер защиты прав потребителей выглядит избыточным», заключил ВС РФ. В то же время там подчеркнули, что «нельзя полностью отказывать инвестору, потому что возможны ситуации, при которых гражданин приобретает несколько объектов недвижимости для проживания в ней своих родственников.Сегодня, как отмечают эксперты в Бурятии, оказались «на подвесе» инвесторы, вложившиеся в «замороженное» строительство нежилых помещений и нескольких квартир. Так произошло с проблемным объектом по улице Сахьяновой, 9. Этот дом строился с 2015 года и был практически готов к запуску, когда обанкротился застройщик - ООО «Универсал».«Номер один» не единожды знакомил читателей с проблемами этой стройки, которую дольщики хотели достроить самостоятельно, но без особого успеха. Например, мы рассказывали, что когда они самостоятельно приступили к строительству, на дом упал строительный кран. К тому же в здании оказались серьезнейшие проблемы с сейсмостойкостью из-за плохого качества строительства, и ввод дома в эксплуатацию оказался под вопросом.Как сообщила «Номер один» замгендиректора регионального Фонда поддержки дольщиков Мария Башитова, «объект передан от нас в Федеральный фонд поддержки дольщиков и уже началась выплата денежных компенсаций».Между тем часть инвесторов может оказаться за бортом.Что касается проблемного дома на улице Сахьяновой, то эксперт полагает, что дальнейшая судьба средств инвесторов, вложившихся в нежилые и жилые помещения, будет зависеть от судьбы дома. По словам Алексея Кушнера «федеральный фонд либо снесет новостройку в связи с проблемами сейсмики и освободит площадку для нового строительства. Либо, что более вероятно, достроит дома и реализует их по новым ценам». Ведь за время от начала строительства дома цена квадратного метра выросла почти в четыре раза. Вопрос в том, хватит ли и этих в будущем вырученных средств для выплаты компенсаций незадачливым бурятским инвесторам.Дмитрий Родионов, «Номер один».