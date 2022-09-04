В Бурятии рассказали о судьбах несовершеннолетних мам

«На базе перинатального центра есть кабинет медико-психологической социально-правовой помощи женщинам. В этот кабинет могут обращаться женщины в трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетние беременные. Несовершеннолетние беременные приходят одни, с родителями либо со своими молодыми людьми. По моему опыту девочки чаще обращаются одни или с мамами» - отмечает Наталья Шурыгина.

«Чаще девочки нуждаются в помощи из-за того, что мамы не принимают их беременности, либо у них возникают сложности с молодыми людьми. Я, как психолог, оказываю психологическую помощь и поддержку. Бывает так, что несовершеннолетняя беременная и ее родители приходят всей семьей и я работаю со всеми вместе. Потом мы с молодыми мамами готовимся к родам, рассказываю им, как рожать, как надо дышать, как правильно кормить ребенка и ухаживать за новорожденным, про материнство и про изменения, которые наступят в ее жизни» - объясняет Наталья Владимировна.

«Могу сказать, что в нашей практике прервать беременность чаще хочет мама несовершеннолетней беременной, а не она сама. Девочка ведь находится в таком состоянии, что не может принять решение, как ей поступить. Все-таки она подросток, которому принимать такие решения тяжело и сложно. В основном решают ее родители, а в роли главного опекуна чаще выступает мама. Конечно, мы не можем как отговаривать от аборта, так и настаивать на вынашивании ребенка. Это решение принимает сама семья. Наша задача как специалистов помочь принять верное для их семьи решение и поддержать. Если решено прервать беременность, моя задача оказать психологическую помощь, дать информацию, как это будет происходить, предупредить о постабортном синдроме, чтобы девочка в случае трудностей обращалась за помощью» - отмечает медицинский психолог.

«Конечно, бывает, что несовершеннолетние мамы отказываются от детей. Но, стоит отметить, среди них гораздо меньше отказов, чем среди женщин старшего возраста. Кроме того, у несовершеннолетних беременных чаще бывает так, что решение остается в основном за их родителями, и, если девочке нет 16 лет, они, наоборот, реже отказываются. Еще в данных ситуациях часто родственники забирают детей» - говорит Наталья Шурыгина.

«Как я заметила, в некоторых ситуациях одна из причин того, что девушки рано беременеют, это холодные отношения с мамами. Когда в семье нет душевного контакта, психологический климат нерасполагающий, идет жесткий контроль со стороны родителя или, наоборот, отвержение ребенка и вседозволенность (чаще в семьях асоциальных). Потребности ребенка не удовлетворяются. Здесь не имеется в виду потребность в еде или одежде, речь идет о психологических потребностях. Когда нарушен контакт, связь в семье, ранняя беременность идет как следствие. Девочка будто кричит: «Посмотрите на меня, я есть!». Здесь и кроется причина» - считает медицинский психолог.

«Как правило, те девушки, которым мама рассказала изначально, как вести менструальный календарь, как важно ответственно относиться к своему здоровью и партнера, к своим будущим детям, не попадут в такую ситуацию. В большинстве случаев беременность у дочери замечала мама. Но бывает и такое, что ребенок до поздних сроков может ходить перед родителями и никто не заметит. Был случай, что дочь при маме переодевалась, мылась с ней в бане, но мама думала, что девочка просто поправилась. Вот такие абсурдные вещи. Еще девочки часто скрывают от родителей беременность, боясь их реакции и наивно полагая, что все само «рассосется». В целом многое зависит от связи с мамой» - перечисляет Наталья Владимировна.

«Мне вспоминается девочка из района. Помню, она воспитывалась в многодетной семье и приехала к нам вместе со своей мамой, которая постоянно сокрушалась словами: «Было бы тебе хотя бы 17 лет». При этом девочка была старшая, а мама все внимание отдавала младшим. Девочка забеременела от соседского мальчика, учившегося в параллельном классе, из пьющей семьи» - говорит Наталья.

«Была у нас девочка, родившая ребенка в 11-м классе, в 16 лет. Семья у нее благополучная, полная, но мама очень властная и контролирующая. Так вышло, что с отцом ребенка девочка встречалась недолго, а как только он узнал о беременности, то бросил ее. Она пошла учиться заочно. В 20 лет встретила приличного и серьезного человека, вышла замуж и снова пришла к нам беременная, но уже в 22 года» - вспоминает психолог.

В нашей республике ежегодно становятся мамами примерно 160 девочек до 18 лет. По наблюдениям специалистов, в большей части случаев рожают подростки из вполне благополучных семей, правда имеющих внутрисемейные конфликты. «Номер один» поговорил с медицинским психологом и узнал, как работают с юными мамами, о чем следует задуматься их родителям и почему до сих пор подростки решают, что беременность «пройдет сама по себе»Подростковая беременность оказалась весьма «стабильным» показателем в нашем регионе. За последние семь лет среднее количество беременностей в год держится на отметке в 160+ случаев. Как рассказали в минздраве Бурятии, в 2015 году зарегистрировали 171 подростковую беременность. Скачок наблюдался в 2019 году - 187 беременных подростков, а в 2020 году, наоборот, спад – 151 случай. В 2021 году зарегистрировано 170 юных мам, а за первую половину 2022 года - 81 случай.При этом большая часть несовершеннолетних мам проживает в Улан-Удэ. В 2019 году из общего числа беременных девочек было 95 улан-удэнок, в 2020 году – 76, а в 2021 году забеременели 72 горожанки. В 2022 году в столице Бурятии зарегистрировали 29 случаев подростковой беременности.Наблюдается, что за последние четыре года несовершеннолетние чаще решаются сохранить свою беременность. Так, в 2019 году из 187 подростковых беременностей родами завершились 159, а в 2020 году из 151 родили 138. В 2021 году прервали беременность только три девочки, за первое полугодие 2022 – четыре.Интересен тот факт, что недавно отметили небольшой рост в части браков среди несовершеннолетних – в 2020 году зарегистрировали свои отношения 49 юных пар, а в 2021 году образовалось 56 «несовершеннолетних» семей.В республике всех несовершеннолетних беременных направляют на консультацию к врачам: акушеру-гинекологу, психологу, специалисту по социальной работе в ГАУЗ «Республиканский перинатальный центр Министерства здравоохранения Республики Бурятия», в кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам в трудной жизненной ситуации. Подробнее обо всех мероприятиях рассказала медицинский психолог перинатального центра Наталья Шурыгина.Как правило, после районной или городской поликлиники беременную направляют на УЗИ в перинатальный центр, где после медицинских процедур они как раз посещают кабинеты психолога и специалиста по социальной работе. Специалист по соцработе в обязательном порядке подает данные в органы внутренних дел – сообщает, что в учреждении появилась несовершеннолетняя беременная. В свою очередь, правоохранительные органы, уже на своем уровне, выясняют причины и следствия возникшей беременности у несовершеннолетней.Если юная мама хочет сохранить беременность, ей заводят специальный социальный паспорт. Далее девочка приезжает на скрининги, и после каждого посещения специалист по соцработе спрашивает про ее состояние, окружение, есть ли сложности, оказывает помощь и поддержку. Что немаловажно, специалист предоставляет всю информацию о пособиях и иной помощи, на которую она имеет право. С ними тоже своя специфика: если беременная младше 16 лет, то ребенка оформляют на ее маму, которая, соответственно, будет получать пособия. Если же девочка старше 16 лет, то ребенка вправе оформить на саму себя. То же касается желания заключить брак: если матери нет 16 лет, то брак между ней и партнером заключается только с согласия родителей.Как отмечает врач Наталья Шурыгина, есть три основных варианта развития событий. Первый из них – девочка желает родить ребенка.Другая ситуация – когда девочки решаются прервать свою беременность.Нельзя исключать и вариант, что несовершеннолетняя пожелает отказаться от ребенка. В республиканском перинатальном центре с 2009 года работает программа профилактики отказов от новорожденных детей в родильном доме. По этой программе работают в том числе с юными мамами. Как отмечает Наталья Шурыгина, в среднем в год до пяти отказов от ребенка приходится на несовершеннолетних матерей.По статистике минздрава Бурятии, за 2019 год среди несовершеннолетних мам предотвращено четыре отказа от ребенка, в 2020 году две девушки заявляли об отказе от ребенка в роддоме, но в результате проведенной работы специалистов этого удалось избежать. А в 2021 – три. По наблюдениям медицинского психолога, девушки часто отказываются от детей из-за отсутствия поддержки со стороны родных, либо бедственного положения, или по настоянию родителей. Многим девушкам попросту некуда идти с ребенком. Иногда и сами девочки отрицают ребенка.По опыту Натальи Шурыгиной, зачастую несовершеннолетние мамы в Бурятии из обычных, среднестатистических семей. Вопреки распространенному мнению, девочки до 18 лет из неблагополучных семей рожают не так часто. Не особо влияет и тот факт, полная семьи или неполная. Не показатель и доход семьи - как показывает практика, много юных мам воспитывались в семьях с доходом средним и выше среднего. Самый влиятельный фактор – внутренние отношения в семье.По наблюдениям врача, часто от качества общения с родителями зависело и то, как юные мамы узнавали о своей беременности.На памяти Натальи Шурыгиной самой молодой ее пациентке было 14 лет. А судьбы у всех самые разные.Другой случай – на прием приходили беременная мама и ее беременная дочь. Благополучная семья. Сроки у девочки и взрослой женщины почти одинаковые. Оказалось, школьница начала встречаться с молодым человеком и поддалась мифу, что с первого полового акта забеременеть нельзя. Но в итоге родила ребенка.Многие считают, что говорить с детьми на тему половых отношений не стоит. Однако это чревато тем, что подростки по незнанию могут стать родителями, получить заболевание, передающееся половым путем, и т. д. Поэтому важно доверительно разговаривать с детьми об особенностях женского и мужского тела, рассказывать о зачатии, проводить беседы о контрацепции, защите от инфекций и т. д. От этого в значительной степени зависят как доверительные отношения в семье, так и благополучное будущее подростка.Эржена Мансорунова, «Номер один».