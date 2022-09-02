В Бурятии дети рвутся на работу

За последние три месяца на платформе Head Hunter ДФО было открыто или активировано более 1,6 тыс резюме от соискателей Бурятии в возрасте от 14 до 17 лет включительно (по стране в целом - 201,6 тыс). Это 7,4% от общего количества резюме в регионе. По доле соискателей работы - подростков Бурятия находится на первом месте в России, сообщила пресс-служба крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России.Интересно, что у 3% юных соискателей региона уже есть опыт работы, остальные этим летом трудоустраивались впервые. Средняя заработная плата, на которую этим летом рассчитывали подростки Бурятии, составляет 20 тыс рублей.Самые популярные среди школьников региона специализации – это продавец (23%), официант/бармен (22% резюме), промоутер (19%) и курьер (15%).Добавим, что некоторые подростки хотели бы подрабатывать и в течение учебного года: в Бурятии таких соискателей сейчас около сотни таких (те, кто установил соответствующий статус поиска в резюме). По всей России – свыше 29 тысяч.«По российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. Однако для этого потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки. Намного меньше формальностей ждёт подростков, которым уже исполнилось 16, а также учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями. Если подросток устраивается на работу впервые, то организация оформит подростку свидетельство государственного пенсионного страхования. Трудовую книжку оформлять не обязательно тем, кто трудоустраивается впервые. У таких работников сведения о трудовой деятельности будут формироваться электронно», - поясняет Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.Сколько может длиться рабочий день подростка? Опять зависит от возраста:• 14-15 лет. Не более 24 часов в неделю и 4 часов в день (для 14-15-летних) и 5 часов в день (для 15-16-летних). При совмещении с учебой — до 12 часов в неделю и 2,5 часов в день (ст. 92, 94 ТК РФ).• 16-18 лет. Не более 35 часов в неделю и 7 часов в день. При совмещении с учебой — до 17,5 часов в неделю и 4 часов в день (ст. 92, 94 ТК РФ).Важно, что работа должна представлять собой легкий труд и не мешать учебе, а также не вредить здоровью и нравственному развитию. Запрещено использовать труд подростков в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами и материалами эротического содержания (ст. 63, 265 ТК РФ).Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. В дальнейшем, до достижения 18-летнего возраста, медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ).Фото: unsplash.com