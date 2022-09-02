В Бурятии предупредили об ухудшении погоды

По сообщению Бурятского гидрометцентра, с 3 по 4 сентября на территории республики ожидается ухудшение погоды: осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.Днём 3 сентября местами ожидаются грозы, усиление северо-западного ветра до 15-24 м/с. Понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. Местами образуется временный снежный покров. 5 сентября местами по республике ожидаются заморозки с понижением температуры до -6 градусов.Фото: pixabay.com