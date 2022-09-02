Общество 02.09.2022 в 13:31

В Бурятии предупредили об ухудшении погоды

Местами возможно установление временного снежного покрова
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии предупредили об ухудшении погоды
По сообщению Бурятского гидрометцентра, с 3 по 4 сентября на территории республики ожидается ухудшение погоды: осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом.

Днём 3 сентября местами ожидаются грозы, усиление северо-западного ветра до 15-24 м/с. Понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. Местами образуется временный снежный покров. 5 сентября местами по республике ожидаются заморозки с понижением температуры до -6 градусов.

Фото: pixabay.com
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