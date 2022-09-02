Общество 02.09.2022 в 13:53

В Улан-Удэ увеличат количество рейсов в Хабаровск и Владивосток

Билеты уже поступили в продажу
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ увеличат количество рейсов в Хабаровск и Владивосток
С 3 октября из Улан-Удэ увеличится количество рейсов в Хабаровск и Владивосток. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, это стало возможным благодаря партнёрству авиакомпании «Аврора» и S7 Airlines.

Частота рейсов во Владивосток и Хабаровск увеличится с 2 до 4 раз в неделю. Билеты уже поступили в продажу.

«Дополнительные рейсы во Владивосток и Хабаровск, которые будет осуществлять S7, субсидируют из федерального бюджета в рамках постановления правительства РФ. Поэтому стоимость билетов останется доступной, при этом увеличение частоты сделает перелеты на Дальний Восток более удобным», - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Отметим, авиакомпания S7 Airlines на октябрь запустила распродажу, и в настоящее время стоимость билета до Владивостока и Хабаровска может составлять около 3200 рублей.

Фото: «Номер один»
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