В Улан-Удэ увеличат количество рейсов в Хабаровск и Владивосток

С 3 октября из Улан-Удэ увеличится количество рейсов в Хабаровск и Владивосток. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, это стало возможным благодаря партнёрству авиакомпании «Аврора» и S7 Airlines.Частота рейсов во Владивосток и Хабаровск увеличится с 2 до 4 раз в неделю. Билеты уже поступили в продажу.«Дополнительные рейсы во Владивосток и Хабаровск, которые будет осуществлять S7, субсидируют из федерального бюджета в рамках постановления правительства РФ. Поэтому стоимость билетов останется доступной, при этом увеличение частоты сделает перелеты на Дальний Восток более удобным», - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Отметим, авиакомпания S7 Airlines на октябрь запустила распродажу, и в настоящее время стоимость билета до Владивостока и Хабаровска может составлять около 3200 рублей.Фото: «Номер один»