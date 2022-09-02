В Бурятии приставы заставили гражданку КНР оплатить налоги

В Бурятии гражданка Китая оплатила крупную сумму налоговой задолженности, применив к гостье России ограничительные меры, сообщили в республиканском управлении ФССП.Исполнением судебного приказа в пользу МРИ ФНС № 1 занимались судебные приставы Октябрьского подразделения № 1, которые в рамках исполнительного производства установили у должника наличие банковских счетов, а также движимого и недвижимого имущества.В отношении автомобиля «Тойота Камри-2» (2017г.), здания и земельного участка, расположенных в городе Шелехов Иркутской области, сотрудники службы вынесли запрет на совершение регистрационных действий.В результате наложенных ограничений гражданка Китая задолженность по налогам и сборам в размере 270 тыс руб выплатила в полном объеме вместе с суммой исполнительского сбора в 18 тыс руб. за несвоевременное исполнение требования исполнительного документа.Фото: УФСПП по Бурятии