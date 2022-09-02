Общество 02.09.2022 в 16:00
Власти Улан-Удэ рассказали, какие улицы отремонтируют в следующем году
Как и в прошлые годы, на ремонт дорог выделено 700 млн рублей
Текст: Константин Воронов
В следующем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ планируется отремонтировать 25 участков дорог. На работы выделено 700 млн рублей – также, как и в прошлые годы.
- Адреса улиц – все из того же списка, который мы составляли вместе с горожанами несколько лет назад. Буквально на днях объявим торги на следующий год. Торгуем заранее, чтобы подрядчики смогли сформировать рабочий ресурс, ресурсы по технике, материалам. С первыми теплыми днями следующего года мы опять начнем ремонтную кампанию, - сказал ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В настоящее время лоты уже сформированы, идет подготовка к торгам.
Сейчас в столице Бурятии завершается ремонт 29 участков дорог общей протяженностью 30 км. Идут рабочие приемки объектов, подрядчики устраняют нарушения.
Фото: «Номер один»
- Адреса улиц – все из того же списка, который мы составляли вместе с горожанами несколько лет назад. Буквально на днях объявим торги на следующий год. Торгуем заранее, чтобы подрядчики смогли сформировать рабочий ресурс, ресурсы по технике, материалам. С первыми теплыми днями следующего года мы опять начнем ремонтную кампанию, - сказал ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
В настоящее время лоты уже сформированы, идет подготовка к торгам.
В ремонтную кампанию следующего года попали такие улицы как Ключевская, Бабушкина, проспект 50-летия Октября, Октябрьская, Борсоева и другие.
Сейчас в столице Бурятии завершается ремонт 29 участков дорог общей протяженностью 30 км. Идут рабочие приемки объектов, подрядчики устраняют нарушения.
Фото: «Номер один»
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