Власти Улан-Удэ рассказали, какие улицы отремонтируют в следующем году

В ремонтную кампанию следующего года попали такие улицы как Ключевская, Бабушкина, проспект 50-летия Октября, Октябрьская, Борсоева и другие.





В следующем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ планируется отремонтировать 25 участков дорог. На работы выделено 700 млн рублей – также, как и в прошлые годы.- Адреса улиц – все из того же списка, который мы составляли вместе с горожанами несколько лет назад. Буквально на днях объявим торги на следующий год. Торгуем заранее, чтобы подрядчики смогли сформировать рабочий ресурс, ресурсы по технике, материалам. С первыми теплыми днями следующего года мы опять начнем ремонтную кампанию, - сказал ранее мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.В настоящее время лоты уже сформированы, идет подготовка к торгам.Сейчас в столице Бурятии завершается ремонт 29 участков дорог общей протяженностью 30 км. Идут рабочие приемки объектов, подрядчики устраняют нарушения.Фото: «Номер один»