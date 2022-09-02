Общество 02.09.2022 в 16:18
В Улан-Удэ открылся новый сквер с необычным фонтаном
Скверу присвоили имя бывшего директора «Водоканала» Леонида Ткаченко
Текст: Константин Воронов
1 сентября в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие сквера напротив центрального здания «Водоканала». Он получил название сквер «Серебряной воды» имени Леонида Ткаченко. Его фишкой стал фонтан в виде парящего в воздухе водопроводного крана. Все строительные работы, в том числе и возведение фонтана, выполнены сотрудниками предприятия.
На открытии присутствовал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев, который и выступил инициатором реконструкции нового сквера для горожан. Будущий сквер на данном участке планировали построить ещё в 2017 году. В середине лета руководитель комитета дал поручение о возобновлении ремонтных работ.
Кроме необычного фонтана в сквере расположился и еще один фонтанчик с питьевой водой, которую подают в него с водонасосной станции, расположенной недалеко от «Водоканала».
«Больше 40 лет Леонид Дмитриевич проработал на разных должностях в сфере тепло- и водоснабжения и бессменно руководил «Boдoкaнaлoм» на протяжении 27 лет, начиная c 1978 года, a в 2005 году вышел на заслуженный отдых. Мы всегда будем помнить о том, какой это был светлый и добрый человек. Хозяйственник. Он очень любил «Водоканал» и, поистине, относился к нашему предприятию как к родному ребенку, - рассказал Дмитрий Скакалин.
По инициативе Леонида Ткаченко в 1988 году было спроектировано и возведено центральное здание «Boдoкaнaлa», напротив которого и расположился новый сквер.
На открытии сквера присутствовали дети и внуки Леонида Ткаченко. Они поблагодарили администрацию города, руководство и сотрудников «Водоканала» за внимание, которое было оказано их семье.
Фото: мэрия Улан-Удэ
На открытии присутствовал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев, который и выступил инициатором реконструкции нового сквера для горожан. Будущий сквер на данном участке планировали построить ещё в 2017 году. В середине лета руководитель комитета дал поручение о возобновлении ремонтных работ.
«Сегодня мы видим, как изменился этот небольшой участок. За два месяца сотрудники «Водоканала» возвели этот сквер практически с нуля. Отработали оперативно. Кроме того, этот фонтан полностью сделан вручную. Думаю, что сквер полюбится многим горожанам. Наш Улан-Удэ славится на всю Россию своей уникальной чистой серебряной водой и это, конечно, заслуга всех сотрудников «Водоканала», – отметил Сергей Гашев.
Кроме необычного фонтана в сквере расположился и еще один фонтанчик с питьевой водой, которую подают в него с водонасосной станции, расположенной недалеко от «Водоканала».
«Директор предприятия Дмитрий Скакалин предложил удостоить новый сквер «Серебряной воды» именем бывшего директора предприятия, почётного работника ЖКХ России Леонида Ткаченко, который много сделал для развития всего водопроводно-канализационного хозяйства Бурятии. Все сотрудники «Водоканала» поддержали эту идею.
«Больше 40 лет Леонид Дмитриевич проработал на разных должностях в сфере тепло- и водоснабжения и бессменно руководил «Boдoкaнaлoм» на протяжении 27 лет, начиная c 1978 года, a в 2005 году вышел на заслуженный отдых. Мы всегда будем помнить о том, какой это был светлый и добрый человек. Хозяйственник. Он очень любил «Водоканал» и, поистине, относился к нашему предприятию как к родному ребенку, - рассказал Дмитрий Скакалин.
По воспоминаниям сотрудников предприятия, именно при Ткаченко была введена в работу вторая очередь централизованного водоснабжения - новые головные сооружения на oстрове Спасском, построено два больших водовода диаметром 1000 мм на TЭЦ-1 и в Октябрьском районе Улан-Удэ, a также ввeдeн в эксплуатацию головной канализационный коллектор по ул. Бopcoeвa. Он руководил строительством левобережных очистных сооружений в мкpн Сотниково и строительством второй очереди правобережных очистных в мкpн Стеклозавод.
По инициативе Леонида Ткаченко в 1988 году было спроектировано и возведено центральное здание «Boдoкaнaлa», напротив которого и расположился новый сквер.
На открытии сквера присутствовали дети и внуки Леонида Ткаченко. Они поблагодарили администрацию города, руководство и сотрудников «Водоканала» за внимание, которое было оказано их семье.
Фото: мэрия Улан-Удэ