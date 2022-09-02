В Улан-Удэ открылся новый сквер с необычным фонтаном

«Сегодня мы видим, как изменился этот небольшой участок. За два месяца сотрудники «Водоканала» возвели этот сквер практически с нуля. Отработали оперативно. Кроме того, этот фонтан полностью сделан вручную. Думаю, что сквер полюбится многим горожанам. Наш Улан-Удэ славится на всю Россию своей уникальной чистой серебряной водой и это, конечно, заслуга всех сотрудников «Водоканала», – отметил Сергей Гашев.





«Директор предприятия Дмитрий Скакалин предложил удостоить новый сквер «Серебряной воды» именем бывшего директора предприятия, почётного работника ЖКХ России Леонида Ткаченко, который много сделал для развития всего водопроводно-канализационного хозяйства Бурятии. Все сотрудники «Водоканала» поддержали эту идею.





По воспоминаниям сотрудников предприятия, именно при Ткаченко была введена в работу вторая очередь централизованного водоснабжения - новые головные сооружения на oстрове Спасском, построено два больших водовода диаметром 1000 мм на TЭЦ-1 и в Октябрьском районе Улан-Удэ, a также ввeдeн в эксплуатацию головной канализационный коллектор по ул. Бopcoeвa. Он руководил строительством левобережных очистных сооружений в мкpн Сотниково и строительством второй очереди правобережных очистных в мкpн Стеклозавод.





1 сентября в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие сквера напротив центрального здания «Водоканала». Он получил название сквер «Серебряной воды» имени Леонида Ткаченко. Его фишкой стал фонтан в виде парящего в воздухе водопроводного крана. Все строительные работы, в том числе и возведение фонтана, выполнены сотрудниками предприятия.На открытии присутствовал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев, который и выступил инициатором реконструкции нового сквера для горожан. Будущий сквер на данном участке планировали построить ещё в 2017 году. В середине лета руководитель комитета дал поручение о возобновлении ремонтных работ.Кроме необычного фонтана в сквере расположился и еще один фонтанчик с питьевой водой, которую подают в него с водонасосной станции, расположенной недалеко от «Водоканала».«Больше 40 лет Леонид Дмитриевич проработал на разных должностях в сфере тепло- и водоснабжения и бессменно руководил «Boдoкaнaлoм» на протяжении 27 лет, начиная c 1978 года, a в 2005 году вышел на заслуженный отдых. Мы всегда будем помнить о том, какой это был светлый и добрый человек. Хозяйственник. Он очень любил «Водоканал» и, поистине, относился к нашему предприятию как к родному ребенку, - рассказал Дмитрий Скакалин.По инициативе Леонида Ткаченко в 1988 году было спроектировано и возведено центральное здание «Boдoкaнaлa», напротив которого и расположился новый сквер.На открытии сквера присутствовали дети и внуки Леонида Ткаченко. Они поблагодарили администрацию города, руководство и сотрудников «Водоканала» за внимание, которое было оказано их семье.Фото: мэрия Улан-Удэ