Депутату Горсовета Улан-Удэ вынесли предупреждение из-за ролика о езде на джипе по кромке Байкала

«Считаем, что содержание ролика носит явно противоправный характер. Размещение информации в запрещенных социальных сетях противоречит принципам депутатской этики. Мы понимаем, что эта ситуация вообще не должна была произойти. Поэтому депутаты осудили действия своего коллеги и комиссия вынесла Александру Николаевичу Мельникову предупреждение» - пояснил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

На очередном заседании комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике Улан-Удэнского горсовета продолжилось рассмотрение вопроса, касающегося депутата Александра Мельникова. Напомним, в начале августа появилась информация о том, что депутат на своей страничке в социальных сетях выложил видео, на котором его автомобиль движется по кромке озера Байкал.Заседание собрали, так как поступил ответ от Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории. В письме сообщается, что органами Росприроднадзора и Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой рассмотрено административное правонарушение и назначен штраф в размере 4 000 рублей другому виновному лицу.В Горсовете напомнили, что на предыдущем заседании комиссии по мандатам, регламенту и депутаткой этике, которое состоялось 29 августа, депутат Мельников подтвердил, что за рулем находился другой человек. При этом видеоролик был размещен на личной странице депутата Мельникова в социальной сети.