Общество 02.09.2022 в 16:22

Депутату Горсовета Улан-Удэ вынесли предупреждение из-за ролика о езде на джипе по кромке Байкала

Выяснилось, что за рулем внедорожника находился не он
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Текст: Нина Павлова
Депутату Горсовета Улан-Удэ вынесли предупреждение из-за ролика о езде на джипе по кромке Байкала
пресс-служба Горсовета Улан-Удэ
На очередном заседании комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике Улан-Удэнского горсовета продолжилось рассмотрение вопроса, касающегося депутата Александра Мельникова. Напомним, в начале августа появилась информация о том, что депутат на своей страничке в социальных сетях выложил видео, на котором его автомобиль движется по кромке озера Байкал.

Заседание собрали, так как поступил ответ от Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории.  В письме сообщается, что органами Росприроднадзора и Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой рассмотрено административное правонарушение и назначен штраф в размере 4 000 рублей другому виновному лицу. 

В Горсовете напомнили, что на предыдущем заседании комиссии по мандатам, регламенту и депутаткой этике, которое состоялось 29 августа, депутат Мельников подтвердил, что за рулем находился другой человек. При этом видеоролик был размещен на личной странице депутата Мельникова в социальной сети.

«Считаем, что содержание ролика носит явно противоправный характер. Размещение информации в запрещенных социальных сетях противоречит принципам депутатской этики. Мы понимаем, что эта ситуация вообще не должна была произойти. Поэтому депутаты осудили действия своего коллеги и комиссия вынесла Александру Николаевичу Мельникову предупреждение»

- пояснил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.

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