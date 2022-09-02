В Бурятии задержали гражданина, числящегося в федеральном розыске

В Бурятии в райцентре Курумкан на маршруте патрулирования наряд вневедомственной охраны заметил гражданина, употреблявшего алкоголь прямо возле магазина, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.При установлении личности правонарушителя выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за совершенную кражу. В Курумканский район мужчина приехал в гости к родственникам.Задержанный, 38-летний ранее судимый улан-удэнец, доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.Фото: Росгвардия