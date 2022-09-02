Сроки сдачи проблемной высотки в Улан-Удэ снова сдвигаются

Как сообщил Минстрой Бурятии, в сентябре на улице Ключевской в Улан-Удэ будет введён в эксплуатацию проблемный объект долевого строительства – жилой комплекс «Ангара-2». По данным министерства, до сдачи объекта остались считанные дни. «До конца сентября дольщики проблемного жилого комплекса «Ангара-2» получат ключи от своих квартир», отрапортовали чиновники.Между тем, в Фонде поддержки дольщиков Бурятии более реально смотрят на сроки сдачи объекта, отметив, что ключи от квартир дольщики «смогут получить до конца года».- Это связано с тем, что дом ещё не сдан в эксплуатацию. После этого шага граждане, включённые в реестр, будут принимать жильё совместно с генподрядчиком. Соответственно, в случае каких-либо замечаний при приёмке жилья строители будут обязаны исправить недостатки и снова вернутся к подписанию актов, - сообщили в пресс-службе фонда. - Поэтому более реальные сроки получения квартир - три месяца от сдачи дома. Который пока ещё не сдан.В фонде отметили, что процедуру нельзя ускорить по причине того что «объект достраивался за счёт федеральных средств и согласование по каждому дольщику проводится с федеральным фондом по защите прав дольщиков».Общая площадь комплекса «Ангара-2» составляет 15 тыс. кв. метров. В 16 этажном доме находится 225 одно- и двухкомнатных квартир. С введением его в эксплуатацию планируется восстановить права 218 участников долевого строительства.Застройщиком объекта является Фонд поддержки дольщиков Бурятии, генеральный подрядчик – ООО «Стройстандарт». Региональный фонд достраивает за обанкротившееся АО «Промгражданстрой» при помощи механизма федерального Фонда развития территорий на средства федерального и республиканского бюджетов.Фото: скриншот видео Минстроя Бурятии