Общество 02.09.2022 в 16:52

В Кяхте восстанавливают крышу дома, сорванную ураганным ветром

Уже выполнено более трети от всего объема работ, закрыть крышу планируется до конца сентября
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Текст: Номер один
В Кяхте восстанавливают крышу дома, сорванную ураганным ветром
В Бурятии Фонд капитального ремонта в рамках режима ЧС проводит работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в городе Кяхта по ул. Рукавишникова 83. На сегодняшний день 35 процентов от всего объема работ уже выполнено. Закрыть крышу и защитить дом от осадков планируется до конца сентября, сообщили в пресс-службе фонда.

Фонд капитального ремонта в рамках режима ЧС организовал работы по капитальному ремонту крыши. На сегодня подрядной организацией ООО «Тех-проект» смонтированы стропильные ноги, мауэрлат, центральный лежень, прогон со стойками и подкосами.

«Впереди у нас монтаж водосточной системы, ограждение кровли и приведение в соответствие строительных норм канализационных стояков и вентиляционным шахт. До конца сентября мы закроем крышу, тем самым защитим дом от осадков, но работы будут продолжаться дальше и завершатся к концу октября», - отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Тимур Цыренжапов.



Напомним, дом по ул. Рукавишникова, 83 в Кяхте пострадал от сильного ветра и ливня в августе этого года. Работы по восстановлению начались сразу же, специалисты Фонда капремонта выехали на место происшествия на второй день, произвели подсчеты, составили смету, а после приступили к ремонтным работам. В доме проживает 211 человек, в том числе 32 ребенка.

Фото: site.fondkr03.ru
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