Общество 02.09.2022 в 18:00

Механик-водитель Сандан Санжиев: «Нам каждая секунда была дорога»

Победители «Танкового биатлона – 2022» вернулись домой в Забайкальский край
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Механик-водитель Сандан Санжиев: «Нам каждая секунда была дорога»
Глава Забайкалья Александр Осипов встретился сегодня с победителями «Танкового биатлона – 2022». Забайкальские танкисты в неформальной обстановке рассказали о том, как преодолевали дистанцию, а также поделились эмоциями от участия в соревнованиях, сообщили в краевой администрации.

«Вы большие молодцы, я очень волновался, когда вы выступали, болел за вас. А когда уже узнал, что российская команда победила, то очень обрадовался. Ваша победа важна и для всей страны, и для нашего края. Вот этот результат говорит о том, что армия России ко всему готова и нас просто так не возьмешь», - обратился губернатор Забайкалья к победителям танкового биатлона.

Среди членов команды - командир танка старшина Дмитрий Бочкарев, наводчик-оператор старший сержант Олег Орлов и механик-водитель старший сержант Сандан Санжиев. Все танкисты служат в Забайкалье. В этом же составе экипаж уже побеждал в «Танковом биатлоне» в 2020 году.



«Перед стартом мы готовились, приводили одежду и себя в порядок, ну и пытались уснуть. Ночь была бессонная, волнительно перед стартом было. Самым сложным препятствием был брод, остальные преодолевались на одном дыхании. При прохождении чувствовался адреналин, но главное – совладать с собой, со своими эмоциями, держать себя в руках. По трассе сложно было идти, потому что запыленность сильно большая была. Нужно было смотреть, где сбавить скорость, внимательно по связи слушать командира, тренера. Нам каждая секунда была дорога», - говорит механик-водитель старший сержант Сандан Санжиев.

Члены экипажа рассказали, что для победы важна сплоченность и слаженная работа. В команде каждый делится своим опытом – кто-то узнает новое и делится этим с остальными членами экипажа. Самая сложная работа, как отмечают сами бойцы, у наводчика, именно он отвечает за чёткое попадание в цель из танковой пушки.

Благодаря профессионализму, сборная команда России пришла в финальной гонке первой с рекордным временем – 1 час 29 минут и 36 секунд, при этом поразив 23 цели из 24.

Финал «Танкового биатлона – 2022» состоялся 27 августа на полигоне «Алабино», в день закрытия Армейских международных игр. В финальном заезде участвовали сборные России, Китая, Беларуси и Узбекистана.

Напомним, чемпионами «Танкового биатлона» ранее неоднократно становились и танкисты ВВО из Бурятии.

Фото: пресс-служба правительства Забайкалья
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