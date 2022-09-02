Механик-водитель Сандан Санжиев: «Нам каждая секунда была дорога»

Глава Забайкалья Александр Осипов встретился сегодня с победителями «Танкового биатлона – 2022». Забайкальские танкисты в неформальной обстановке рассказали о том, как преодолевали дистанцию, а также поделились эмоциями от участия в соревнованиях, сообщили в краевой администрации.«Вы большие молодцы, я очень волновался, когда вы выступали, болел за вас. А когда уже узнал, что российская команда победила, то очень обрадовался. Ваша победа важна и для всей страны, и для нашего края. Вот этот результат говорит о том, что армия России ко всему готова и нас просто так не возьмешь», - обратился губернатор Забайкалья к победителям танкового биатлона.Среди членов команды - командир танка старшина Дмитрий Бочкарев, наводчик-оператор старший сержант Олег Орлов и механик-водитель старший сержант Сандан Санжиев. Все танкисты служат в Забайкалье. В этом же составе экипаж уже побеждал в «Танковом биатлоне» в 2020 году.«Перед стартом мы готовились, приводили одежду и себя в порядок, ну и пытались уснуть. Ночь была бессонная, волнительно перед стартом было. Самым сложным препятствием был брод, остальные преодолевались на одном дыхании. При прохождении чувствовался адреналин, но главное – совладать с собой, со своими эмоциями, держать себя в руках. По трассе сложно было идти, потому что запыленность сильно большая была. Нужно было смотреть, где сбавить скорость, внимательно по связи слушать командира, тренера. Нам каждая секунда была дорога», - говорит механик-водитель старший сержант Сандан Санжиев.Члены экипажа рассказали, что для победы важна сплоченность и слаженная работа. В команде каждый делится своим опытом – кто-то узнает новое и делится этим с остальными членами экипажа. Самая сложная работа, как отмечают сами бойцы, у наводчика, именно он отвечает за чёткое попадание в цель из танковой пушки.Благодаря профессионализму, сборная команда России пришла в финальной гонке первой с рекордным временем – 1 час 29 минут и 36 секунд, при этом поразив 23 цели из 24.Финал «Танкового биатлона – 2022» состоялся 27 августа на полигоне «Алабино», в день закрытия Армейских международных игр. В финальном заезде участвовали сборные России, Китая, Беларуси и Узбекистана.Напомним, чемпионами «Танкового биатлона» ранее неоднократно становились и танкисты ВВО из Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Забайкалья