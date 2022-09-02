Общество 02.09.2022 в 18:38

В Бурятии пресечена деятельность «омулёвой» ОПГ в Кабанском районе

Группа из восьми участников специализировалась на незаконной добыче и реализации омуля
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Текст: Номер один
В Бурятии пресечена деятельность «омулёвой» ОПГ в Кабанском районе
Сотрудники МВД Бурятии при участии сотрудников регионального управления ФСБ пресекли деятельность ОПГ, специализировавшейся на незаконной добыче и реализации омуля. Злоумышленники задержаны с поличным, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Из двух автомашин изъято 553 хвоста омуля, из третьей, использовавшейся в качестве «разведчика» на случай встречи с правоохранительными органами, изъяты электронные весы, калькулятор, блокноты с записями, сотовые телефоны и банковские карты.



Предварительно установлено, что 39-летняя жительница Улан-Удэ создала организованную группу, в состав которой входили восемь участников, занимавшиеся скупкой и реализацией незаконной добытого омуля. Ее приятельница, 48-летняя улан-удэнка, вела бухгалтерию. Перевозкой и сбытом занималась супружеская чета улан-удэнцев, 54 и 47 лет. Роли остальных фигурантов будут установлены в ходе следствия.



Товар злоумышленникам поставляли два рыбака, жители Кабанского района. По месту жительства у одного из них изъяты катер, два мотора, три сети, электронные весы, эхолот, радиостанция и 93 хвоста омуля. У его напарника – 11 хвостов омуля. Изъятое имущество передано на ответственное хранение.

Отметим, что четверо фигурантов, в числе которых две женщины – организатор и исполнитель – неоднократно привлекались к уголовной ответственности за незаконную добычу и реализацию водных биоресурсов, однако продолжили противоправную деятельность.

В отношении участников ОПГ Следственной частью Следственного управления МВД Бурятии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенные организованной группой).

В отношении браконьеров отделом дознания ОМВД России по Кабанскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой). Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся расследования.



Фото: МВД по Бурятии
Теги
преступность браконьерство омуль ОПГ

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