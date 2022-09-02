Женщины Бурятии стали чаще участвовать в общественно-политической жизни

Сегодня, 2 сентября, в Улан-Удэ в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета состоялся республиканский форум «Женщин Бурятии». На форуме обсудили актуальные проблемы в сфере культуры, образования, экологии, предпринимательства. Столь активную позицию женщины занимают уже 15 лет.

Основная идея, лежащая в основе проведения форума - привлечь внимание общественности к инициативам «Женщин Бурятии», направленных на взаимодействие женских советов с органами власти в развитии и реализации национальных проектов и актуальных мероприятий. Проведению форума предшествовали обсуждения в рамках круглых столов и дискуссионных площадок.

Общественная организация «Женщины Бурятии» появилась 15 лет назад благодаря Анне Скосырской.

Заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова, присутствовавшая на форуме, рассказала о своей работе на одной из дискуссионных площадок «Женское предпринимательство».

- Казалось бы, у бизнеса мужское лицо, но статистика свидетельствует об обратном. 90% самозанятых – это женщины. С каждым годом количество женщин-предпринимателей, руководителей малого и среднего бизнеса растет, появляются женщины - руководители крупных предприятий. Женщины социально ответственны, думают не только о развитии бизнеса, но и о работниках, их семьях, благополучии. В этот замечательный день желаю дальнейшего процветания РОО «Женщины Бурятии». А вам, дорогие женщины, чтобы ваши глаза всегда светились от счастья, улыбка никогда не сходила с губ, обаяние и красота были постоянными спутниками, а душа была наполнена гармонией и спокойствием, - обратилась Татьяна Мантатова к женщинам.

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что женщины Бурятии сильные, активные, настойчивые и зачастую добиваются гораздо лучших результатов, чем мужчины.

- В борьбе, в стрельбе из лука, в боксе, шахматах, пулевой стрельбе наши девушки и женщины показывают лучший результат, чем мужчины. Женщины очень активны в ТОСовском движении. Вы себя показали во время коронавируса, когда безвозмездно помогали старшему поколению, когда шили маски, спасали жизни. Показываете свои лучшие стороны и сейчас, во время спецоперации, - обратился глава к собравшимся.

Анна Скосырская сообщила, что за 15 лет работы общественной организации было организовано более трех тысяч крупных мероприятий, и каждое из них было направлено на улучшение качества жизней детей, родителей, женщин, старшего поколения. Так, одно из достижений «Женщин Бурятии» - это появление «Совета отцов», который был создан именно по инициативе общественной организации.

- Женщины Бурятии провели 360 районных форумов, семь республиканских, два городских, на которых рассмотрели самые разные вопросы, принимали резолюции и работали по ним. Планов много и на достигнутом мы не останавливаемся, - подытожила председатель РОО «Женщины Бурятии».

Итоговая резолюция форума будет рассмотрена правительством республики.





Фото: "Номер один"