В трамваях Улан-Удэ начался «отопительный сезон»

С началом учебного года МУП «Управление трамвая» начало отапливать вагоны. Предприятие старается сделать так, чтобы поездки в трамвае были комфортнее для пассажиров, сообщили в мэрии Улан-Удэ.И хотя как и все горожане мы ожидаем еще теплые дни в сентябре, все же понимаем, что ночи стали заметно холоднее. Поэтому в самые первые утренние рейсы, когда еще холодно, в вагонах включают тепловые пушки. Затем когда в вагоне устанавливается комфортная температура, обогрев отключается.Напомним, отопительный сезон в Улан–Удэ начнется в следующий понедельник, 5 сентября. Распоряжение об этом подписал мэр города Игорь Шутенков.«До 5 сентября руководители городских предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями тепловой энергии, должны подготовить объекты к началу отопительного сезона. ТГК-14, Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэстальмост, ООО «Строительная индустрия», ООО «Тепловые энергетические системы» и другие предприятия должны обеспечить готовность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, своих котельных и тепловых сетей к запуску, а также обеспечить заполнение и подключение систем теплопотребления и всех потребителей», - сообщили в городской администрации.Фото: «Номер один»