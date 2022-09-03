Общество 03.09.2022 в 18:13

Не перегружайте детей в сентябре

Улан-удэнский врач-психотерапевт поделилась советами по адаптации детей к школе
A- A+
Текст: Иван Иванов
Не перегружайте детей в сентябре
В этом году осень в Бурятии заявила о себе не только календарно, но и климатически. Жара резко сменилась холодом по ночам и дождями. О том, как минимизировать климатические последствия и помочь детям не заболеть ОРВИ в опасный период адаптации к школьной программе - рассказала улан-удэнский врач, психолог и ведущая курсов «Компетентное родительство» Агата Родионова. 

По словам специалиста, острее всего резкую перемену погоды с тепла на холод ощущают   дети и взрослые, вернувшиеся из отпусков. Однако и без акклиматизации у родителей и школьников хватает проблем. 

«С наступлением учебного периода значительно возрастает тревожность не только у школьников, но и у родителей, потому что у них активизируются воспоминания о том, насколько благоприятно или неблагоприятно отразилась школа на их личном опыте, часто со школой у взрослых связаны самые негативные воспоминания, - говорит Агата Родионова. - Кроме того, резко усиливаются родительские ожидания, часто завышенные от детей, особенно в тех классах, кому в предстоящем году предстоит сдавать тесты. Родители нередко хотят, чтобы дети стартовали с места в карьер и начинают загружать детей дополнительными занятиями и кружками». 

Это усиливает невроз у детей и осложняют им плавный переход от летнего отдыха к учебному процессу.  Что не может не отражаться на росте заболеваемости. И заболевшим детям в итоге потом приходится догонять школьную программу. 

«Из моей практики я вижу, что даже в самые сильные эпидемии ОРВИ в классах не заболевают до трети школьников, хотя они были в контакте. Среди них есть очень адаптивные дети, занимающиеся, например, спортом, а есть дети, которые генетически не уязвимы к ОРВИ, а также те, которые особо не перегружаются учебой. Многое ведь зависит от типа нервной системы и всегда есть более уязвимые дети к которым необходим особый подход и внимание в период адаптации и перехода с тепла на холод», - отмечает эксперт.

Что делать, чтобы повысить стрессоустойчивость и усилить защиту против предстоящей вспышке ОРВИ и гриппа? 

По словам психолога Агата Родионовой, главное это режим. От которого зависит выработка гормонов и психоэмоциональное состояние человека, неважно ребёнка или взрослого. 

«Базовая потребность во сне должна быть удовлетворена на 100%, причём важно его количество и качество - дети ложатся не позже 10 часов вечера, а за час до этого выключают все гаджеты и электронные устройства. Сон не менее 8 часов. Также необходимо помочь ребёнку в планировании режима дня, чтобы время на учёбу и отдых он использовал максимально эффективно. Посмотреть, например, в какие часы суток школьнику легче всего выполнять домашние занятия, а в какие лучше отдыхать. В течение дня отдых также должен совмещаться с физическими упражнениями и играми. Хорошо справиться с вирусными заболеваниями поможет и сбалансированное, регулярное горячее питание в течение дня. Важен приём рыбьего жира или витамина Д3, кальция, витаминов группы В и С. И самое главное, не нагружайте детей в сентябре, дайте им адаптироваться к стрессу, который возникает даже при одном слове «школа». И тогда дети успешно справятся с адаптацией с помощью родителей «, - подытожила эксперт.

Фото: «Номер один»

Теги
психология

Все новости

В Улан-Удэ началось массовое обновление парка общественного транспорта
03.09.2022 в 18:15
Не перегружайте детей в сентябре
03.09.2022 в 18:13
Автовладельцы Бурятии готовятся к новым тарифам ОСАГО
03.09.2022 в 14:00
Бурятия получит не менее 15 новых автомобилей скорой помощи
03.09.2022 в 12:49
Власти опубликовали график подключения многоквартирных домов Улан-Удэ к отоплению
03.09.2022 в 12:41
В трамваях Улан-Удэ начался «отопительный сезон»
03.09.2022 в 12:00
В Бурятии подростков унесло в открытый Байкал
03.09.2022 в 10:30
В Улан-Удэ переделывают отремонтированные дороги
03.09.2022 в 09:00
Бурятия может столкнуться с нехваткой аналогов «кукурузника» типа Ан-2
03.09.2022 в 08:00
Уроженец Улан-Удэ снял фильм с командой Андрея Кончаловского
03.09.2022 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
Автовладельцы Бурятии готовятся к новым тарифам ОСАГО
С 13 сентября значительно увеличивается ценовой коридор на автостраховку
03.09.2022 в 14:00
Власти опубликовали график подключения многоквартирных домов Улан-Удэ к отоплению
Батареи в городе станут горячими в течение примерно двух недель
03.09.2022 в 12:41
В трамваях Улан-Удэ начался «отопительный сезон»
МУП «Управление трамвая» начало отапливать вагоны
03.09.2022 в 12:00
В Улан-Удэ переделывают отремонтированные дороги
Дороги нуждаются в обновлении – на них появились колеи, провалы и копятся лужи
03.09.2022 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru