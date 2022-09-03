Не перегружайте детей в сентябре

В этом году осень в Бурятии заявила о себе не только календарно, но и климатически. Жара резко сменилась холодом по ночам и дождями. О том, как минимизировать климатические последствия и помочь детям не заболеть ОРВИ в опасный период адаптации к школьной программе - рассказала улан-удэнский врач, психолог и ведущая курсов «Компетентное родительство» Агата Родионова.По словам специалиста, острее всего резкую перемену погоды с тепла на холод ощущают дети и взрослые, вернувшиеся из отпусков. Однако и без акклиматизации у родителей и школьников хватает проблем.«С наступлением учебного периода значительно возрастает тревожность не только у школьников, но и у родителей, потому что у них активизируются воспоминания о том, насколько благоприятно или неблагоприятно отразилась школа на их личном опыте, часто со школой у взрослых связаны самые негативные воспоминания, - говорит Агата Родионова. - Кроме того, резко усиливаются родительские ожидания, часто завышенные от детей, особенно в тех классах, кому в предстоящем году предстоит сдавать тесты. Родители нередко хотят, чтобы дети стартовали с места в карьер и начинают загружать детей дополнительными занятиями и кружками».Это усиливает невроз у детей и осложняют им плавный переход от летнего отдыха к учебному процессу. Что не может не отражаться на росте заболеваемости. И заболевшим детям в итоге потом приходится догонять школьную программу.«Из моей практики я вижу, что даже в самые сильные эпидемии ОРВИ в классах не заболевают до трети школьников, хотя они были в контакте. Среди них есть очень адаптивные дети, занимающиеся, например, спортом, а есть дети, которые генетически не уязвимы к ОРВИ, а также те, которые особо не перегружаются учебой. Многое ведь зависит от типа нервной системы и всегда есть более уязвимые дети к которым необходим особый подход и внимание в период адаптации и перехода с тепла на холод», - отмечает эксперт.Что делать, чтобы повысить стрессоустойчивость и усилить защиту против предстоящей вспышке ОРВИ и гриппа?По словам психолога Агата Родионовой, главное это режим. От которого зависит выработка гормонов и психоэмоциональное состояние человека, неважно ребёнка или взрослого.«Базовая потребность во сне должна быть удовлетворена на 100%, причём важно его количество и качество - дети ложатся не позже 10 часов вечера, а за час до этого выключают все гаджеты и электронные устройства. Сон не менее 8 часов. Также необходимо помочь ребёнку в планировании режима дня, чтобы время на учёбу и отдых он использовал максимально эффективно. Посмотреть, например, в какие часы суток школьнику легче всего выполнять домашние занятия, а в какие лучше отдыхать. В течение дня отдых также должен совмещаться с физическими упражнениями и играми. Хорошо справиться с вирусными заболеваниями поможет и сбалансированное, регулярное горячее питание в течение дня. Важен приём рыбьего жира или витамина Д3, кальция, витаминов группы В и С. И самое главное, не нагружайте детей в сентябре, дайте им адаптироваться к стрессу, который возникает даже при одном слове «школа». И тогда дети успешно справятся с адаптацией с помощью родителей «, - подытожила эксперт.Фото: «Номер один»