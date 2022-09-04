Общество 04.09.2022 в 09:28

Сегодня в Бурятии отмечается День Байкала

Праздник призван привлечь внимание к вопросам сохранения уникального озера
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Текст: Номер один
Сегодня в Бурятии отмечается День Байкала
Первое воскресенье сентября в России традиционно отмечается особенный праздник День Байкала. 

Глава республики Алексей Цыденов поздравил жителей Бурятии с этим праздником: «Это особенный праздник для каждого жителя Бурятии – День Байкала. Он учреждён в 1999 году, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам сохранения нашего уникального озера. Миллионы людей мечтают увидеть Байкал, а нам с вами выпала честь жить в этом прекрасном месте.

Наш долг перед потомками – сохранить чистоту и уникальность нашего озера. Благодаря федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» мы проводим большую работу по его защите: ликвидируем накопленный мусор, строим и реконструируем очистные сооружения, восстанавливаем леса и защищаем байкальских эндемиков. Работа крайне важная и нужная.

Сегодня ещё один повод напомнить всем нам об ответственности за сохранение самого глубокого озера планеты. С Днём Байкала!»

Фото: "Номер один" 

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