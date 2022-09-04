Сегодня в Бурятии отмечается День Байкала

Первое воскресенье сентября в России традиционно отмечается особенный праздник День Байкала.Глава республики Алексей Цыденов поздравил жителей Бурятии с этим праздником: «Это особенный праздник для каждого жителя Бурятии – День Байкала. Он учреждён в 1999 году, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам сохранения нашего уникального озера. Миллионы людей мечтают увидеть Байкал, а нам с вами выпала честь жить в этом прекрасном месте.Наш долг перед потомками – сохранить чистоту и уникальность нашего озера. Благодаря федеральному проекту «Сохранение озера Байкал» мы проводим большую работу по его защите: ликвидируем накопленный мусор, строим и реконструируем очистные сооружения, восстанавливаем леса и защищаем байкальских эндемиков. Работа крайне важная и нужная.Сегодня ещё один повод напомнить всем нам об ответственности за сохранение самого глубокого озера планеты. С Днём Байкала!»Фото: "Номер один"