Общество 04.09.2022 в 09:45
В Улан-Удэ пройдет ярмарка фермерской продукции
Фестиваль «Свое» будет проходить в формате выходного дня 9 и 10 сентября
Текст: Номер один
В прошлом году жителям республики уже довелось побывать на фестивале, попробовать и прибрести продукцию местных производителей и насладиться атмосферой праздника. В этом году ярмарка так же пройдет в формате выходного дня.
9-10 сентября с 10 часов утра до 8 часов вечера на Площади Советов развернутся фирменные зеленые палатки. На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлажденная рыба, мед нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия и многое другое.
Генеральным спонсором фестиваля является АО "Россельхозбанк", при поддержке Администрации города Улан-Удэ и Правительства Республики Бурятия.
Фестиваль «Своё» не только вкусно накормит своих гостей, но и порадует насыщенной культурной программой.
Жителей и гостей столицы Бурятии приглашают посетить праздник, отдохнуть с семьей и познакомиться с продукцией, которую выпускает республика, - сообщают в министерстве сельского хозяйства.
9-10 сентября с 10 часов утра до 8 часов вечера на Площади Советов развернутся фирменные зеленые палатки. На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлажденная рыба, мед нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия и многое другое.
Генеральным спонсором фестиваля является АО "Россельхозбанк", при поддержке Администрации города Улан-Удэ и Правительства Республики Бурятия.
Фестиваль «Своё» не только вкусно накормит своих гостей, но и порадует насыщенной культурной программой.
Жителей и гостей столицы Бурятии приглашают посетить праздник, отдохнуть с семьей и познакомиться с продукцией, которую выпускает республика, - сообщают в министерстве сельского хозяйства.
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