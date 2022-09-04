В Улан-Удэ пройдет ярмарка фермерской продукции

В прошлом году жителям республики уже довелось побывать на фестивале, попробовать и прибрести продукцию местных производителей и насладиться атмосферой праздника. В этом году ярмарка так же пройдет в формате выходного дня.9-10 сентября с 10 часов утра до 8 часов вечера на Площади Советов развернутся фирменные зеленые палатки. На ярмарке будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлажденная рыба, мед нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия и многое другое.Генеральным спонсором фестиваля является АО "Россельхозбанк", при поддержке Администрации города Улан-Удэ и Правительства Республики Бурятия.Фестиваль «Своё» не только вкусно накормит своих гостей, но и порадует насыщенной культурной программой.Жителей и гостей столицы Бурятии приглашают посетить праздник, отдохнуть с семьей и познакомиться с продукцией, которую выпускает республика, - сообщают в министерстве сельского хозяйства.