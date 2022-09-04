Общество 04.09.2022 в 12:17

В Бурятии после непогоды размыло дороги

Сельские жители жалуются на огромные ямы
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Текст: Номер один
В Бурятии после непогоды размыло дороги
В Бурятии в эти выходные объявляли штормовое предупреждение. В республике прошли дожди, был сильный ветер, а кое-где даже выпал снег. Жители районов Бурятии делятся последствиями непогоды. В ряде районов размыло дорогу так, появились ямы размером с человека. 

«Что вообще с дорогами в Кяхте, ямы промыло так, что человек с ростом 1.71 спокойно влезает!» - пишут в паблике Аноним Кяхты. 

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В комментариях люди подтверждают информацию:

- Улица Юбилейная убита до такой степени, что порой кажется "лучше бы там не было асфальта".

- На гору (улица Прянишникова) вообще не заедешь, уже столько времени прошло, а там ничего даже не изменилось. 

- Писали, что 26 августа были произведены "отсыпные работы"... Где-то может и были, но точно не на Химдыме. Плевать хотели на то, как люди добираются, а если вдруг беда?! Ни скорая, ни пожарная на прямую не доедут, - пишут кяхтинцы. 

Похожая ситуация и в Закаменском районе. Судя по опубликованным местными жителями снимкам, после недавних дождей, ямы на дорогах здесь тоже обнажились еще больше.  

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