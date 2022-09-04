В Бурятии 5 сентября ожидаются заморозки

По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС», 5 сентября местами по республике ожидаются заморозки до -0,-6 градусов.В связи с резким понижением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности.- Уважаемые родители, не доверяйте топку печи несовершеннолетним детям. Храните спички и другие источники огня в недоступном для детей месте. Не перегружайте электросеть и не оставляйте работающие электрические приборы без присмотра. В случае происшествия, необходимости оказания помощи спасателями, пожарными, необходимо обращаться по номерам "101" или "112", - предупреждают в МЧС РФ по РБ.