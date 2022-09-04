В Бурятии родители учеников жалуются на школьные поборы

Не успел начаться новый учебный год, как в социальных сетях разгорается бурное обсуждение давно набившей всем оскомину темы школьных поборов. По словам автора поста в паблике «Аноним 03», классный руководитель попросила учеников скинуться ей на подарок.«Не успел начаться сентябрь, а в школах вновь начались поборы. Сборы в девятый класс дочери стали серьезным испытанием для семейного кошелька, а тут еще поборы. Второе сентября, а классная руководительница уже просит детей скинуться на подарок ко дню рождения. И это не конец. В «уютном родительском чате» особо активные мамаши решили собрать денег на подарок куратору. Мол, она такой хороший человек, а давайте по пятьсот рублей скинемся и вручим ей сертификат куда-нибудь. День рождения же на носу. Баста, мы с женой в этом празднике жизни не участвуем. Пусть она не просто хороший человек, а даже замечательный, великолепный, но никаких денег сдавать мы не собираемся.Просто задумайтесь, сколько денег пришлось вбухать, чтобы дочь собрать в девятый класс. Форма — в нашей школе с ней все строго, только юбки, пиджаки и блузки установленного образца. Рюкзак — тут не сэкономишь, чтобы не повредить позвоночнику. Все эти красивые ручки, тетрадки… Кошелек стал легче тысяч на тридцать. И с первого же дня в школе началось: «сдайте на это», «собираем деньги на то». Ладно, специальные пособия, экскурсии, театры, оплата дополнительных занятий и материалов для поделок — это я готов понять и оплатить. Но на подарки учителям я не дам ни копейки», - пишет автор поста.Пост собрал 120 комментариев. Большинство пользователей автора поддержали.- Правильно! А если у кого-то три ученика? Там точно работать надо только на поборы, на еду и на проезд.- Я за автора. Мне на работе никто не дарит подарки.- Вот пусть у кого есть такая возможность из родителей, покупают и дарят от себя подарки. Зачем принуждать всех. Я тоже против этого. Не у всех есть возможность налево и направо башлять. Эти предложения поступают исключительно от зажравшихся мамаш, которые и дня, наверное, в своей жизни не работали. Поверьте, такие есть почти в каждом родительском чате.- Поборы идут не только в школах, но и детских садах, прямо внаглую воспитатель говорит не будет игрушек, детям нечем играть - сдаёшь на игрушку 600 руб. Надо поменять шторы, шторы меняем, - каждый год что с ними происходит? Мы не понимаем. Линолеум меняем каждый год. Что с линолеумом происходит? Тоже не понимаем. Стулья, парты – это вообще отдельный разговор. И все об этом знают, все министры, все прокуроры. И все сдают молча. А если ты не сдашь, то отношение к твоему ребёнку сразу меняется, занижаются оценки А если ребёнок в детском садике, то занижается к нему внимание, начинается выделение: ты моя зайка лучше всех, а ты плохой - потому что твоя мама не сдала 500 рублей на шторы.Но нашлись и родители, которые не считают сбор средств с родителей чем-то аморальным:- Дело каждого отдельного человека - сдавать или нет. Однако, когда я работала в школе и вела 5,8,11 классы - такой эмоциональной нагрузки я не испытывала больше никогда! Вы только представьте перед собой толпу из 30 разных человек, которой нужно управлять, учить, воспитывать, решать их задачи. За каждым из них стоит родитель, который тоже хочет внимания. А в самой школе есть администрация, которой нужны дежурства, отчеты, рейтинги, заполнение электронных документов, результаты. Совершенно несравнимые профессии кондуктора и учителя с врачом. Вот эти 2 категории больше всего подвержены выгоранию и нужны железные нервы, чтобы каждый день вставать в 6 утра и справляться с нагрузкой. А решать - отдать лишние 500 руб. или нет, конечно, вам.- Порой читаешь, такое ощущение, что в другом мире живёшь. Мы хоть всего второй класс, но у нас всегда все по-человечески. Сдаём такие суммы, чтоб всем было комфортно, подарки только от души и с благодарностью. Без лишних понтов. Если праздник или что-то интересное для детей, все всегда за. Никто никого не оскорбляет в чате. Стараемся все сделать, чтоб детям было хорошо в классе, и учителю было комфортно с ними и с нами.- Я тоже в шоке от этого вселенского плача. Не хочешь, не сдавай. Делов-то на копейку. А учитель - это святое, он нас учит, делает нас умнее и образованней. Учителей надо осыпать подарками до самой старости, они этого достойны. У каждого своя мера щедрости, но по ней и мерится отношение к себе, - высказались родители.