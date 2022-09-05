Общество 05.09.2022 в 10:56
Льготы ветеранам ветеранам боевых действий специальной военной операции
Что положено участникам?
Текст: Номер один
«Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие льготы положены ветерану боевых действий в городе Улан-Удэ. Возможно ли получение земельного участка, улучшение жилищных условий?»
Людмила, г. Улан-Удэ
Ответ Минсоцзащиты населения Республики Бурятия:
- Редакцией Федерального закона от 26.03.2022 № 69-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О ветеранах», согласно которой установлено, что ветеранами боевых действий являются граждане Российской Федерации, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года. Статьей 16 указанного Федерального закона ветеранам боевых действий установлены следующие меры социальной поддержки:
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством (ежемесячная денежная выплата предоставляется по линии Пенсионного фонда. Размер ЕДВ ветеранам боевых действий в 2022 году составляет 3481,85 руб., если ветеран боевых действий - инвалид войны, ЕДВ будет равна 6328,41 руб.);
2) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года. В Республике Бурятия такой категории ветеранов боевых действий по линии Министерства социальной защиты населения РБ за счет средств федерального бюджета предоставляются единовременные денежные выплаты на приобретение жилого помещения.
Ветераны боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, то есть органами местного самоуправления им предоставляется жилое помещение по договору социального найма.
3) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов:
- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади);
- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади).
4) первоочередная установка квартирного телефона;
5) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков;
6) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн);
7) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством России. В случае, если ветеран боевых действий приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации;
8) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году;
9) преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;
10) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;
Для получения соответствующей меры социальной поддержки необходимо обращаться в уполномоченный орган по месту проживания (пребывания) с документами, удостоверяющими личность гражданина и удостоверением ветерана боевых действий, которое является основанием для предоставления мер социальной поддержки.
Людмила, г. Улан-Удэ
Ответ Минсоцзащиты населения Республики Бурятия:
- Редакцией Федерального закона от 26.03.2022 № 69-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О ветеранах», согласно которой установлено, что ветеранами боевых действий являются граждане Российской Федерации, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года. Статьей 16 указанного Федерального закона ветеранам боевых действий установлены следующие меры социальной поддержки:
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством (ежемесячная денежная выплата предоставляется по линии Пенсионного фонда. Размер ЕДВ ветеранам боевых действий в 2022 году составляет 3481,85 руб., если ветеран боевых действий - инвалид войны, ЕДВ будет равна 6328,41 руб.);
2) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года. В Республике Бурятия такой категории ветеранов боевых действий по линии Министерства социальной защиты населения РБ за счет средств федерального бюджета предоставляются единовременные денежные выплаты на приобретение жилого помещения.
Ветераны боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, то есть органами местного самоуправления им предоставляется жилое помещение по договору социального найма.
3) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов:
- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади);
- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади).
4) первоочередная установка квартирного телефона;
5) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков;
6) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн);
7) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством России. В случае, если ветеран боевых действий приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации;
8) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году;
9) преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;
10) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;
Для получения соответствующей меры социальной поддержки необходимо обращаться в уполномоченный орган по месту проживания (пребывания) с документами, удостоверяющими личность гражданина и удостоверением ветерана боевых действий, которое является основанием для предоставления мер социальной поддержки.
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