Льготы ветеранам ветеранам боевых действий специальной военной операции

Людмила, г. Улан-Удэ

- Редакцией Федерального закона от 26.03.2022 № 69-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О ветеранах», согласно которой установлено, что ветеранами боевых действий являются граждане Российской Федерации, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года. Статьей 16 указанного Федерального закона ветеранам боевых действий установлены следующие меры социальной поддержки:1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством (ежемесячная денежная выплата предоставляется по линии Пенсионного фонда. Размер ЕДВ ветеранам боевых действий в 2022 году составляет 3481,85 руб., если ветеран боевых действий - инвалид войны, ЕДВ будет равна 6328,41 руб.);2) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года. В Республике Бурятия такой категории ветеранов боевых действий по линии Министерства социальной защиты населения РБ за счет средств федерального бюджета предоставляются единовременные денежные выплаты на приобретение жилого помещения.Ветераны боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, то есть органами местного самоуправления им предоставляется жилое помещение по договору социального найма.3) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов:- платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади);- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади).4) первоочередная установка квартирного телефона;5) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, первоочередное право на приобретение садовых земельных участков или огородных земельных участков;6) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн);7) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством России. В случае, если ветеран боевых действий приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».Обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями осуществляется Фондом социального страхования Российской Федерации;8) использование ежегодного отпуска в удобное для них время и предоставление отпуска без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году;9) преимущественное пользование всеми видами услуг организаций связи, организаций культуры и физкультурно-спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;10) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;