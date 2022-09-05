В Бурятии с убийцы взыскали расходы на похороны

Судебные приставы взыскали с жителя Бурятии, осужденного за убийство, более 110 тысяч рублей в пользу матери погибшего.Как сообщили в УФССП Бурятии, женщина, потерявшая сына от рук преступника, после завершения уголовного дела обратилась с иском в суд за возмещением расходов, связанных с погребением сына и организацией поминального обеда. Рассмотрев материалы дела, суд взыскал в пользу потерпевшей 110 тысяч рублей.На момент возбуждения исполнительного производства должник был этапирован в одну из исправительных колоний строгого режима Приморского края для отбывания наказания в виде 9 лет лишения свободы.«Проверка установила, что в собственности осужденного ничего не имеется. Тогда судебные приставы обратили взыскание на его доходы по месту отбывания наказания. Сразу после трудоустройства из заработной платы должника ежемесячно на протяжении полутора лет осуществлялись удержания в счет погашения материального ущерба. Кроме этого, в рамках исполнительного производства с должника взыскана сумма исполнительского сбора в размере 7744 рублей», - рассказали в УФССП.Фото: УФССП Бурятии