Общество 05.09.2022 в 11:29
В Улан-Удэ установили скульптуру «Мальчик с птичкой»
Композицию максимально обезопасили от вандалов
Текст: Константин Воронов
Скульптура Геннадия Васильева в исполнении его ученика Даши Намдакова украсила новый фонтан у Гостиных рядов в Улан-Удэ. Строители подобрали камень под его основание, подготовили площадку и установили скульптуру.
– Сам камень весит около полутонны. При его установке было достаточно сложно маневрировать. Сделали его вандалоустойчивым, прочно закрепили не только саму скульптуру, но и сам камень. Просим горожан бережно относиться к новой скульптуре, – обратился архитектор проекта Дмитрий Ильин.
На данный момент на Гостиных рядах установлены арт-объект «Сердце», наземные батуты, обустроена асфальтовая велодорожка. В ближайшее время займет свое место отреставрированная скульптура «Пенсионер» на ул. Куйбышева.
Напомним, территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции - завершен в прошлом году.
Фото: мэрия Улан-Удэ
– Сам камень весит около полутонны. При его установке было достаточно сложно маневрировать. Сделали его вандалоустойчивым, прочно закрепили не только саму скульптуру, но и сам камень. Просим горожан бережно относиться к новой скульптуре, – обратился архитектор проекта Дмитрий Ильин.
Сейчас сотрудники Горсвета завершают установку теневого навеса над фонтаном. Неоновая лента будет подсвечивать сам объект.
На данный момент на Гостиных рядах установлены арт-объект «Сердце», наземные батуты, обустроена асфальтовая велодорожка. В ближайшее время займет свое место отреставрированная скульптура «Пенсионер» на ул. Куйбышева.
Напомним, территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции - завершен в прошлом году.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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