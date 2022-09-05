Общество 05.09.2022 в 11:29

В Улан-Удэ установили скульптуру «Мальчик с птичкой»

Композицию максимально обезопасили от вандалов
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ установили скульптуру «Мальчик с птичкой»
Скульптура Геннадия Васильева в исполнении его ученика Даши Намдакова украсила новый фонтан у Гостиных рядов в Улан-Удэ. Строители подобрали камень под его основание, подготовили площадку и установили скульптуру.

– Сам камень весит около полутонны. При его установке было достаточно сложно маневрировать. Сделали его вандалоустойчивым, прочно закрепили не только саму скульптуру, но и сам камень. Просим горожан бережно относиться к новой скульптуре, – обратился архитектор проекта Дмитрий Ильин.

Сейчас сотрудники Горсвета завершают установку теневого навеса над фонтаном. Неоновая лента будет подсвечивать сам объект.


На данный момент на Гостиных рядах установлены арт-объект «Сердце», наземные батуты, обустроена асфальтовая велодорожка. В ближайшее время займет свое место отреставрированная скульптура «Пенсионер» на ул. Куйбышева.

Напомним, территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции - завершен в прошлом году.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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