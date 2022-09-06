Условия выдачи родового сертификата

Отвечает Фонд социального страхования РФ:

- Родовый сертификат выдается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам при условии их законного пребывания на территории Российского государства (подтвержденного документами) начиная с 30 недель беременности (в случае многоплодной беременности – с 28 недель) и более, женской консультацией, расположенной по месту жительства женщины, с соответствующей записью в обменной карте беременной и индивидуальной карте беременной.- наличие паспорта гражданина Российской Федерации; свидетельства о рождении, если возраст беременной не достиг 14 лет;- наличие страхового полиса обязательного медицинского страхования;- наличие страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.При наблюдении женщины в нескольких женских консультациях, родовый сертификат выдается женской консультацией, наблюдавшей беременную женщину наиболее длительное время, но не менее 12 недель.При наблюдении женщины в частной клинике, родовый сертификат выдается в женской консультации по месту жительства женщины при предъявлении выше перечисленных документов и выписки из индивидуальной карты беременной и родильницы.Если беременная женщина одновременно наблюдается в нескольких консультациях, то родовый сертификат выдает учреждение, где женщина наблюдалась большее время, но не менее 12 недель наблюдения.При отсутствии родового сертификата при поступлении в родильный дом (в случае преждевременных родов, если родовый сертификат не выдавался) родильный дом на основании обменной карты предпринимает меры по получению родового сертификата, в том числе через женскую консультацию.Необходимо помнить, что с 01.07.2021 вместо родового сертификата на бумажном носителе установлен родовый сертификат в форме электронного документа. В настоящее время медицинскими организациями родовые сертификаты на бумажном носителе беременным женщинам не выдаются и в практической деятельности не используются. При явке женщины в медицинскую организацию (женская консультация) в связи с беременностью медицинская организация в течение одного рабочего дня формирует на эту женщину родовой сертификат в форме электронного документа.