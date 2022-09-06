Общество 06.09.2022 в 10:36

Условия выдачи родового сертификата

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Условия выдачи родового сертификата
pixabay.com
Отвечает Фонд социального страхования РФ:

- Родовый сертификат выдается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам при условии их законного пребывания на территории Российского государства (подтвержденного документами) начиная с 30 недель беременности (в случае многоплодной беременности – с 28 недель) и более, женской консультацией, расположенной по месту жительства женщины, с соответствующей записью в обменной карте беременной и индивидуальной карте беременной.

Основными условиями выдачи родового сертификата являются:

- наличие паспорта гражданина Российской Федерации; свидетельства о рождении, если возраст беременной не достиг 14 лет;

- наличие страхового полиса обязательного медицинского страхования;

- наличие страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

При наблюдении женщины в нескольких женских консультациях, родовый сертификат выдается женской консультацией, наблюдавшей беременную женщину наиболее длительное время, но не менее 12 недель.

При наблюдении женщины в частной клинике, родовый сертификат выдается в женской консультации по месту жительства женщины при предъявлении выше перечисленных документов и выписки из индивидуальной карты беременной и родильницы.

Если беременная женщина одновременно наблюдается в нескольких консультациях, то родовый сертификат выдает учреждение, где женщина наблюдалась большее время, но не менее 12 недель наблюдения.

При отсутствии родового сертификата при поступлении в родильный дом (в случае преждевременных родов, если родовый сертификат не выдавался) родильный дом на основании обменной карты предпринимает меры по получению родового сертификата, в том числе через женскую консультацию.

Необходимо помнить, что с 01.07.2021 вместо родового сертификата на бумажном носителе установлен родовый сертификат в форме электронного документа. В настоящее время медицинскими организациями родовые сертификаты на бумажном носителе беременным женщинам не выдаются и в практической деятельности не используются. При явке женщины в медицинскую организацию (женская консультация) в связи с беременностью медицинская организация в течение одного рабочего дня формирует на эту женщину родовой сертификат в форме электронного документа.
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