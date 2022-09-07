Как уточнить границы земельного участка

Для уточнения границ земельного участка нужно провести межевание. Землеустроительной процедурой (межеванием) занимаются специализированные организации, в числе сотрудников которых есть квалифицированные кадастровые инженеры. Выбрать специалиста можно в реестре кадастровых инженеров на сайте Росреестра. Для поиска достаточно знать только ФИО специалиста, они позволят получить карточку с информацией о результатах его профессиональной деятельности.Для проведения межевания кадастровому инженеру потребуется кадастровый план территории или кадастровая выписка о соответствующем земельном участке, которую может запросить сам инженер или владелец участка.Межевой план состоит из графической части (воспроизводятся сведения кадастрового плана, указывается местоположение границ участка) и текстовой части (указываются сведения о земельном участке и согласовании местоположения границ земельных участков).Межевой план подготавливается в форме электронного документа и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. Если это предусмотрено договором подряда, межевой план также подготавливается в форме бумажного документа.Местоположение границ земельных участков должно быть обязательно согласовано между правообладателями смежных участков (например, между соседями). Результат согласования местоположения границ оформляется кадастровым инженером в форме акта согласования местоположения границ на обороте листа графической части межевого плана.