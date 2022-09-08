Общество 08.09.2022 в 10:51

Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет для других членов семьи

Возможно ли это?
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Текст: Номер один
Отпуск по уходу за ребенком до полутора лет для других членов семьи
«Может ли муж уйти в отпуск по уходу до 1,5 лет и получать пособие и зарплату, если я не работаю?»
Оксана, г. Улан-Удэ

Да, может. В отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет может уйти не только мама, но и папа, и даже бабушка. При этом в законе нет требования, что другой член семьи может взять такой отпуск, только если мама не трудоустроена. Родители сами решают, кто будет ухаживать за ребенком.

Если папа берет отпуск по уходу за ребенком, он может работать неполное время, получая одновременно зарплату и пособие из ФСС. При этом рабочее время должно быть уменьшено настолько, чтобы хватало времени на уход. А пособие компенсировало бы утраченный заработок.

В  отпуске по уходу у папы есть следующие гарантии:

- работодатель не может отказать отцу в работе неполное время;
- папу нельзя уволить по инициативе работодателя, кроме ликвидации;
- при дистанционной работе тоже можно работать неполное время и получать пособие;
- отец в любое время может прервать отпуск по уходу и работать в обычном режиме. 
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