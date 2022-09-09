Общество 09.09.2022 в 10:38

Способы подать на развод

Разбираемся в непростом вопросе
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Текст: Номер один
Способы подать на развод
«Здравствуйте! Можно ли подать на развод документы почтой в суд? Какие необходимо документы собрать. Муж против развода» 
Наталья Д. 

Исковое заявление и документы для расторжения брака можно подать: 

 - лично или через представителя в экспедицию соответствующего суда (в этом случае необходимо подготовить копию иска, на которой сотрудник суда сделает отметку о принятии);
- почтой России (следует направлять ценное письмо с описью вложений, в которой описать все направляемые в суд документы, и сохранить квитанцию, опись);
- через электронную систему (если в конкретном суде имеется техническая возможность)  

Документы для развода в судебном порядке:

- исковое заявление;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельства о рождении детей (при наличии);
- квитанцию об уплате госпошлины (600 руб.);
- нотариально удостоверенную доверенность (если исковое заявление подписывает представитель по доверенности);
- документы, подтверждающие обстоятельства, на основании которых иск предъявляется по месту жительства истца (медицинские документы, например);
- согласие ответчика на развод, удостоверенное у нотариуса (при наличии, для того чтобы исключить назначение судом “примирительного” срока);
- соглашение о порядке осуществления родительских прав, об уплате алиментов, о разделе совместно нажитого имущества и иные документы, связанные с расторжением брака (если они составлялись);
- копии почтовой квитанции и описи вложения, подтверждающих отправку искового заявления и документов ответчику и третьим лицам.  
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