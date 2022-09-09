Способы подать на развод

Наталья Д.

- лично или через представителя в экспедицию соответствующего суда (в этом случае необходимо подготовить копию иска, на которой сотрудник суда сделает отметку о принятии);- почтой России (следует направлять ценное письмо с описью вложений, в которой описать все направляемые в суд документы, и сохранить квитанцию, опись);- через электронную систему (если в конкретном суде имеется техническая возможность)- исковое заявление;- свидетельство о заключении брака;- свидетельства о рождении детей (при наличии);- квитанцию об уплате госпошлины (600 руб.);- нотариально удостоверенную доверенность (если исковое заявление подписывает представитель по доверенности);- документы, подтверждающие обстоятельства, на основании которых иск предъявляется по месту жительства истца (медицинские документы, например);- согласие ответчика на развод, удостоверенное у нотариуса (при наличии, для того чтобы исключить назначение судом “примирительного” срока);- соглашение о порядке осуществления родительских прав, об уплате алиментов, о разделе совместно нажитого имущества и иные документы, связанные с расторжением брака (если они составлялись);- копии почтовой квитанции и описи вложения, подтверждающих отправку искового заявления и документов ответчику и третьим лицам.