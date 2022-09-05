В Бурятию приезжает Федор Конюхов

Федор Конюхов — профессиональный путешественник, капитан дальнего плавания, пилот свободного аэростата, ездок на собачьих упряжках, альпинист – приезжает в Бурятию, где 9 сентября посетит Кяхтинский краеведческий музей, сообщили в минкультуре республики.Федор Конюхов не случайно проложил маршрут через город Кяхта, так как Санкт-Петербург считается «окном в Европу»,а Кяхта же на протяжении двух столетий является «воротами в Азию».А ведь именно через Кяхту пролегали пути выдающихся путешественников: Н.М.Пржевальского, П.К.Козлова, супругов Потаниных и других не менее знаменитых личностей.Программа у путешественника насыщенная, в первую очередь свои двери откроет Кяхтинский краеведческий музей. Один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, который является крупнейшим хранилищем истории Юго-Западного Забайкалья и Кяхты. Фонды музея насчитывают более 120000 единиц хранения.Это уникальные археологические коллекции, эталонные образцы флоры и фауны, предметы российско-китайской торговли XVIII-XIX вв. и др. Коллекции музея несут в себе огромный поток информации, повествуют о самых интересных исторических событиях нашего края и не только, которыми так живо интересуется Федор Конюхов.Фото: minkultrb.ru