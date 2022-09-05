Общество 05.09.2022 в 11:54

В Бурятию приезжает Федор Конюхов

Известный путешественник побывает в Кяхте, где посетит краеведческий музей
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Текст: Номер один
В Бурятию приезжает Федор Конюхов
Федор Конюхов — профессиональный путешественник, капитан дальнего плавания, пилот свободного аэростата, ездок на собачьих упряжках, альпинист – приезжает в Бурятию, где 9 сентября посетит Кяхтинский краеведческий музей, сообщили в минкультуре  республики.

Федор Конюхов не случайно проложил маршрут через город Кяхта, так как Санкт-Петербург считается  «окном в Европу»,а  Кяхта же на протяжении двух столетий является «воротами в Азию».А ведь именно через Кяхту пролегали пути выдающихся путешественников: Н.М.Пржевальского, П.К.Козлова, супругов Потаниных и других не менее знаменитых личностей.

Программа у путешественника насыщенная, в первую очередь свои двери откроет Кяхтинский краеведческий музей. Один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока, который является крупнейшим хранилищем истории Юго-Западного Забайкалья и Кяхты. Фонды музея насчитывают более 120000 единиц хранения.

Это уникальные археологические коллекции, эталонные образцы флоры и фауны, предметы российско-китайской торговли XVIII-XIX вв. и др.  Коллекции музея несут в себе огромный поток информации, повествуют о самых  интересных исторических событиях нашего края и не только, которыми так живо интересуется Федор Конюхов.

Фото: minkultrb.ru
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