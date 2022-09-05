В Бурятии ГАИ передислоцировала комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД

Госавтоинспекция Бурятии информирует водителей о введении в эксплуатацию четырех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Стационарные камеры, фиксирующие нарушения, связанные с превышением скорости движения и выездом на полосу встречного движения, установлены в Улан-Удэ в районе поселка Солдатский, в Кяхтинском районе в села Калинишна, в Мухоршибирском районе вблизи села Никольск, в Тункинском районе в села Кырен около школы.Указанные комплексы передислоцированы с ранее установленных для них мест, сообщили в республиканском МВД.Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности на этих участках дорог.Всего же с начала года по нарушениям ПДД, зафиксированным в автоматизированном режиме, собственникам транспортных средств направлено свыше 330 тысяч постановлений об административных правонарушениях.Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации ЦАФАП ГИБДД и видах фиксируемых нарушений можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.Фото:ГИБДД