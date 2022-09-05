Общество 05.09.2022 в 12:42

В Бурятии ГАИ передислоцировала комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД

Четыре комплекса теперь стоят в Улан-Удэ, около Калинишны, в Кырене и рядом с Никольском Мухоршибирского района
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Текст: Номер один
В Бурятии ГАИ передислоцировала комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД
Госавтоинспекция Бурятии информирует водителей о введении в эксплуатацию четырех комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. Стационарные камеры, фиксирующие нарушения, связанные с превышением скорости движения и выездом на полосу встречного движения, установлены в Улан-Удэ в районе поселка Солдатский, в Кяхтинском районе в села Калинишна, в Мухоршибирском районе вблизи села Никольск,  в Тункинском районе в села Кырен около школы.

Указанные комплексы передислоцированы с ранее установленных для них мест, сообщили в республиканском МВД.

Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности  на этих  участках дорог.

Всего же с начала года по нарушениям ПДД, зафиксированным в автоматизированном режиме, собственникам транспортных средств направлено свыше 330 тысяч постановлений об административных правонарушениях.

Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации ЦАФАП ГИБДД и видах фиксируемых нарушений можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.

Фото:ГИБДД
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ГАИ видеокамеры передислокация

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