В Бурятии дан старт прививочной кампании против гриппа

«Мы в очередной раз объявляем старт вакцинации против гриппа по всей стране», - сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, предстоящий эпидемический сезон по гриппу будет «достаточно напряженным».Согласно постановлению главного санитарного врача, в РФ необходимо привить от гриппа более 60% населения, добавила глава Роспотребнадзора.Она также уточнила, что в трехвалентной вакцине от гриппа заменили два компонента из трех, в четырехвалентной - два компонента. «Остался таким же, как в прошлом году, только вариант для гриппа АН1N», - сообщила г-жа Попова.Как сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии, вакцина против гриппа для взрослого населения поступила в республику в достаточном количестве. Что касается детских коллективов, то сроки поступления специализированной вакцины перенесены на октябрь.Медики отмечают, что нынешний сезон ОРВИ в Бурятии может протекать полегче. Коронавирусная инфекция, которая пока превалирует над гриппом, редко вызывает пневмонии, симптомы ограничиваются насморком, жидким стулом и лёгким недомоганием. Но пока никто не знает, каким может быть новый вариант гриппа, появление которого в Бурятии ожидают с наступлением холодов.Фото: «Номер один»