Новые детсады в Улан-Удэ не заполнены даже на 50%

Детсады «Калинка» №96/4 (ул. Конечная, 14) и «Родничок» №16/3 (ул. Лермонтова, 2б) начинают работать в Улан-Удэ. Как отмечает Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию мэрии города, родители, которые хотят, чтобы их дети начали посещать указанные учреждения, должны заявить об этом.Возможность выбрать эти садики появилась у родителей в августе. Добавить садики в перечень желаемых можно самостоятельно, а также путем подачи заявления на электронную почту. В осенние месяцы городские власти намерены полностью укомплектовать "Калинку" и "Родничок". Опыт показал, что все детсады, которые открылись в последние три года, успешно заполнялись воспитанниками.По состоянию на 2 сентября, в актуальной детсадовской очереди в Улан-Удэ состоял 3001 ребенок.