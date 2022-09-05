Общество 05.09.2022 в 13:00

Новые детсады в Улан-Удэ не заполнены даже на 50%

По состоянию на 2 сентября, в актуальной детсадовской очереди в городе состоял 3001 ребенок
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Текст: Петр Санжиев
Новые детсады в Улан-Удэ не заполнены даже на 50%
Детсады «Калинка» №96/4 (ул. Конечная, 14) и «Родничок» №16/3 (ул. Лермонтова, 2б) начинают работать в Улан-Удэ. Как отмечает Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию мэрии города, родители, которые хотят, чтобы их дети начали посещать указанные учреждения, должны заявить об этом. 

Возможность выбрать эти садики появилась у родителей в августе. Добавить садики в перечень желаемых можно самостоятельно, а также путем подачи заявления на электронную почту. В осенние месяцы городские власти намерены полностью укомплектовать "Калинку" и "Родничок". Опыт показал, что все детсады, которые открылись в последние три года, успешно заполнялись воспитанниками.

По состоянию на 2 сентября, в актуальной детсадовской очереди в Улан-Удэ состоял 3001 ребенок.
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