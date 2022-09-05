Общество 05.09.2022 в 13:13

В ДФО обсуждают возможность создания туристического вертолетного оператора

У нас и Улан-Удэ, и Арсеньев производят классную технику, но она дорогая, посетовал глава минвостокразвития

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В ДФО обсуждают возможность создания туристического вертолетного оператора
Возможность создания единого туристического вертолетного оператора обсуждается на Дальнем Востоке, сообщил глава минвостокразвития Алексей Чекунков на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета.

«Мы, с одной стороны, мощная вертолетная держава, у нас и Улан-Удэ, и Арсеньев производят классную технику, но она дорогая. Дорогая и с точки зрения покупки, и с точки зрения эксплуатации. Здесь выход - либо как-то стимулировать и делать, условно, такого же единого туристического вертолетного оператора, либо для Дальнего Востока, либо шире даже смотреть на эту историю. Мы разговаривали об этом с «Вертолетами России», с их стороны, конечно, такая готовность есть» - сказал он.

Кроме того, по мнению министра, необходимо восстанавливать малые посадочные площадки и минимизировать вертолетное «плечо», чтобы вертолетом лететь только туда, куда невозможно добраться на самолете, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин проведет во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на ВЭФ также ожидается традиционное выступление главы государства, в котором Путин даст оценку общему экономическому состоянию РФ и развитию дальневосточных регионов.

Фото: Ростех
Теги
туризм авиация вертолеты оператор

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