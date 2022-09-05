Общество 05.09.2022 в 15:03

В Улан-Удэ нашли дом для карликового кота

Как писал «Номер один», ранее волонтеры пристраивали котенка с редкой особенностью
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ нашли дом для карликового кота

В Улан-Удэ волонтеры благотворительного фонда «Собака счастья» поделились хорошей новостью – необычный котик, для которого ранее искали семью, на днях уехал домой.

 

В Улан-Удэ ищут дом для кота, который до самой старости будет котенком
28.08.2022 в 15:21
Как писал «Номер один», 28 августа активисты опубликовали в соцсетях пост о котике по кличке Василек, который до самой старости будет котенком. Дело в том, что у Василька редкая особенность – синдром карликовости. Позднее новость о необычном малыше подхватили почти все СМИ Бурятии.

«Он завоевал сердца многих и влюбил в себя с первого взгляда, но повезло только Юле! Вчера Женя увезла его в новый дом, а сегодня мы уже получили самый нежный привет от семьи. А ещё Василек оказался очень нежной нянькой для маленького ребёнка. Он аккуратно лёг в ножки к малышу, не тревожил его, и всю ночь они так безмятежно проспали. А утром они были «не разлей вода»,

- рассказывают волонтеры.
Благотворительный фонд «Собака счастья» признается, что очень рады за котика и верят, что он в самых надежных руках.

«Ребятки, порадуйтесь вместе с нами и пожелайте нашему маленькому мужчине счастья в новой семье! Ну, а если вас никто не будит по утрам "тыгыдыком", не глядит с укором на почти опустевшую миску, мы знаем как это исправить. У нас много кошек и котиков: пушистых и не очень, ласковых, и умеющих «испепелить взглядом», мурчащих как трактор и рычащих как тигр (ну ладно: как маленький миленький рычащий тигр). У нас был шквал звонков по Васильку, потому что он особенный, но поверьте, каждая кошка или котик особенны по-своему и всем им нужна семья»

- пишут волонтеры.

Посмотреть других кошечек и щенков фонда можнов группе «Собака счастья».

 

Фото: "Собака счастья"

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собака счастья кот кошка

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