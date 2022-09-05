В Бурятии мошенники просят деньги, представляясь руководителем Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора Бурятии сообщило о случаях мошеннических действий, когда к предпринимателям и юридическим лицам республики по телефону обращаются неустановленные лица. Они представляются руководителем Управления Роспотребнадзора по РБ и просят перечислить деньги на закупку оборудования.«Необходимо помнить, что бюджетные учреждения, в том числе Управление Роспотребнадзора, осуществляют закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов в соответствии с требованиями законодательства о государственных закупках», - предупреждают в ведомстве.Как отметили в Роспотребнадзоре, мошенники время от времени активизируются, используя для введения граждан в заблуждение различные поводы и схемы. Они представляются руководителем управления и назначают встречу в связи с поступлением жалоб, предлагают помощь в оформлении уголка для потребителей, предлагают для приобретения нормативно-правовые акты с последними изменениями и т.д.«Просим всех граждан проявлять бдительность и при необходимости обращаться в правоохранительные органы», - призвали в Роспотребнадзоре.Фото: «Номер один»