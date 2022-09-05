В Бурятии скончался 102-летний ветеран войны

В Бурятии на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Чойнхор Дашиевич Очиров, сообщает паблик «Иволга-инфо.24/7».Чойнхор Очиров родился 1 июля 1920 года в селе Зуево-Сутой Селенгинского района. В семье был третьим, младшим сыном. Когда ему было четыре года, умерла от болезни мама. В первый класс пошел, когда было уже десять лет.С 1935 по 1940 год работал в колхозе в родном селе. 15 мая 1940 года был призван в ряды Красной Армии. Чойнхора Дашиевича всегда привлекал морской флот. Желание было столь огромным, что в военкомате дописал себе несколько недостающих школьных лет. Благодаря смекалке мечта сбылась и, деревенского парня, никогда не выезжавшего за пределы своего района, отправили на Тихий океан.Служил моряком в Тихоокеанском флоте, охранял остров Русский. В октябре его отправили на фронт в Архангельскую область, город Онега. Стрелковая бригада, где служил Чойнхор Дашиевич, была включена в состав Северного флота. Чойнхора Очирова назначили командиром орудия.За проявленную стойкость и мужество весь личный состав Северного флота, участвовавший в боевых действиях, был награжден медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией», а также орденом Отечественной войны. В 1943 году командованием Чойнхор Очиров был награжден медалью «За отвагу» за уничтожение огневых точек врага, а также орденом «Красной звезды».После окончания войны бригада была расквартирована в городе Кенигсберг, ныне город Калининград. В 1946 году Чойнхор Очиров был демобилизован из армии, остался в Калининграде. Три месяца учился на крановщика и даже поработал по специальности в торговом порту. Получив отпуск, приехал на родину и остался дома.Работал в родном колхозе, потом была учеба в Улан-Удэ на техника-рентгенолога и работа в Детском санатории в села Жаргаланта. Здесь же женился. Затем семья Очировых переехала в село Тохой. Долгие годы Чойнхор Очиров трудился луговодом-мелиоратором в колхозе имени Ленина. С супругой Екатериной он прожил 58 лет, воспитали четверых детей и двух племянников, оставшихся без родителей.«Чойнхору Дашиевичу в этом году исполнилось 102 года. Он многое видел и испытал: голодное время, всю войну, послевоенное время. Но, как и каждый представитель этого удивительного поколения, сумел сохранить в себе доброту, жизнелюбие и оптимизм», - сообщает паблик.Фото: «Иволга-инфо.24/7»