Общество 05.09.2022 в 18:22

Житель Улан-Удэ убил сестру 50 ударами ножа из-за пустующего дома родителей

Мужчина пытался отрицать вину, но коллегия присяжных сочла доказательства следствия более убедительными
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Текст: Номер один
Житель Улан-Удэ убил сестру 50 ударами ножа из-за пустующего дома родителей
В Улан-Удэ коллегия присяжных заседателей и суд сочли достаточными доказательства  для вынесения приговора 64-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве сестры, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый проживал вместе с женой в квартире одного из домов на улице Краснодонской в Улан-Удэ. Вечером 30 октября прошлого года к мужчине в гости приехала сестра. Они стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья между родственниками возник спор из-за пустующего дома родителей. Разговор на повышенных тонах с взаимными оскорблениями быстро перерос в ссору, в ходе которой мужчина схватил со стола нож и нанес им сестре почти 50 ударов.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Оставив ее тело в коридоре, хозяин квартиры лег спать. Следующим утром, обнаружив покойную, он с трудом вспомнил события минувшей ночи, после чего вызвал полицию.

В ходе предварительного следствия мужчина несколько раз менял показания. Изначально при обращении в правоохранительные органы он написал явку с повинной. Затем в ходе допроса в качестве подозреваемого заявил, что совершил убийство сестры в состоянии аффекта.

Однако при проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что в момент совершения инкриминируемого деяния в состоянии аффекта обвиняемый не находился. После этого мужчина стал отрицать причастность к преступлению, заявив, что обстоятельства убийства сестры, тело которой обнаружено у него в квартире, ему неизвестны. По завершении расследования он заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей.  

Присяжные, которым в ходе судебных заседаний были представлены собранные следствием доказательства, признали мужчину виновным. На основании их вердикта приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: СКР по Бурятии
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