Молодогвардейцы Бурятии отправились в ДНР с гуманитарной миссией

Молодогвардейцы Бурятии сегодня вылетели в Центральный штаб «Молодой Гвардии Единой России», откуда в последующем отправятся на Донбасс, в освобожденные территории, чтобы оказать гуманитарную помощь мирным жителям, сообщили в республиканском исполкоме МГЕР.Очередная делегация Бурятии совместно с молодогвардейцами и «Волонтерской ротой» из разных регионов России отправляются на Донбасс с гуманитарной миссией. Волонтеры будут доставлять гуманитарные наборы, продукты, медикаменты жителям, оказывать социальную и психологическую поддержку, проводить аварийно-восстановительные работы и многое другое.В состав волонтёров из Бурятии вошли: Замбал Санжиев, Фёдор Бутин, Александр Чиреш, Владимир Буянтуев, Евгений Малушко, Никита Машанов, Денис Неклюдов, Равиль Гильмуллин и Татьяна Парпаева.«Отправляемся на Донбасс уже не первый раз. Еще в мае четыре человека нашего региона ездили туда, чтобы оказать помощь мирным жителям. До тех пор, пока есть необходимость в помощи, мы будем продолжать ее наращивать», — поделился активист «Молодой Гвардии» Владимир Буянтуев.Фото: «Молодая гвардия»