Общество 05.09.2022 в 21:48

Молодогвардейцы Бурятии отправились в ДНР с гуманитарной миссией

Волонтеры будут доставлять продукты и медикаменты, оказывать социальную и психологическую поддержку
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Текст: Номер один
Молодогвардейцы Бурятии отправились в ДНР с гуманитарной миссией
Молодогвардейцы Бурятии сегодня вылетели в Центральный штаб «Молодой Гвардии Единой России», откуда в последующем отправятся  на Донбасс, в освобожденные территории, чтобы оказать гуманитарную помощь мирным жителям, сообщили в республиканском исполкоме МГЕР.

Очередная делегация Бурятии совместно с молодогвардейцами и «Волонтерской ротой» из разных регионов России отправляются на Донбасс с гуманитарной миссией. Волонтеры будут доставлять гуманитарные наборы, продукты, медикаменты жителям, оказывать социальную и психологическую поддержку, проводить аварийно-восстановительные работы и многое другое.

В состав волонтёров из Бурятии вошли: Замбал Санжиев, Фёдор Бутин, Александр Чиреш, Владимир Буянтуев, Евгений Малушко, Никита Машанов, Денис Неклюдов, Равиль Гильмуллин и Татьяна Парпаева.

«Отправляемся на Донбасс уже не первый раз. Еще в мае четыре человека нашего региона ездили туда, чтобы оказать помощь мирным жителям.  До тех пор, пока есть необходимость в помощи, мы будем продолжать ее наращивать», — поделился активист «Молодой Гвардии» Владимир Буянтуев.

Фото: «Молодая гвардия»
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