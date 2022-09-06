Транспортные полицейские направили в суд дело о ложном минировании аэровокзала Улан-Удэ

В марте в дежурную часть Улан-Удэнского Линейного отдела МВД России на транспорте поступило телефонное сообщение о наличии угрозы в аэровокзальном комплексе городского аэропорта, сообщили в пресс-службн Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспортеВпоследствии обвиняемый рассказал транспортным полицейским, что сообщил о готовящемся взрыве воздушной гавани из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.По факту заведомо ложного сообщения 52-летнему улан-удэнцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры), уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Для воспрепятствования работе полиции по установлению своей личности, обвиняемый предварительно извлек из сотового телефона свою сим-карту.Сообщение о минировании международного аэропорта «Байкал» было проверено сотрудниками полиции и Росгвардии, однако, как и ожидалось, взрывных устройств и веществ не обнаружено, что подтвердило ложность сообщения.В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»