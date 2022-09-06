Общество 06.09.2022 в 10:12
Транспортные полицейские направили в суд дело о ложном минировании аэровокзала Улан-Удэ
Пьяный 52-летний горожанин действовал из хулиганских побуждений, но пытался маскироваться
Текст: Номер один
В марте в дежурную часть Улан-Удэнского Линейного отдела МВД России на транспорте поступило телефонное сообщение о наличии угрозы в аэровокзальном комплексе городского аэропорта, сообщили в пресс-службн Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте
Впоследствии обвиняемый рассказал транспортным полицейским, что сообщил о готовящемся взрыве воздушной гавани из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
По факту заведомо ложного сообщения 52-летнему улан-удэнцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры), уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Для воспрепятствования работе полиции по установлению своей личности, обвиняемый предварительно извлек из сотового телефона свою сим-карту.
Сообщение о минировании международного аэропорта «Байкал» было проверено сотрудниками полиции и Росгвардии, однако, как и ожидалось, взрывных устройств и веществ не обнаружено, что подтвердило ложность сообщения.
В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Впоследствии обвиняемый рассказал транспортным полицейским, что сообщил о готовящемся взрыве воздушной гавани из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
По факту заведомо ложного сообщения 52-летнему улан-удэнцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры), уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Для воспрепятствования работе полиции по установлению своей личности, обвиняемый предварительно извлек из сотового телефона свою сим-карту.
Сообщение о минировании международного аэропорта «Байкал» было проверено сотрудниками полиции и Росгвардии, однако, как и ожидалось, взрывных устройств и веществ не обнаружено, что подтвердило ложность сообщения.
В ходе расследования уголовного дела мужчина полностью признал вину в совершенном преступлении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Тегилжетерроризм дело суд