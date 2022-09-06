В Улан-Удэ за нарушение масочного режима составлены 15 протоколов

В Улан-Удэ мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции 5 сентября проверили 362 объекта, 584 гражданина, сообщили в городской администрации.За нарушения требований антиковидного режима составлено 15 административных протоколов, из которых шесть – на должностных лиц, шесть – на граждан, три – на юридических лиц.Группой по контролю мер профилактики на общественном транспорте проверено 49 транспортных средств, 370 пассажиров. За отсутствие масок составлено четыре протокола на водителей маршрутов №33, №55, №57 и №37. С двумя пассажирами маршрутных автобусов проведены профилактические беседы.Напомним, 17 августа были внесены изменения в указ главы Бурятии, согласно которым в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях и в общественном транспорте установлен масочный режим. Меры приняты из-за роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.Фото: ulan-ude-info.ru