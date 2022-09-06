Общество 06.09.2022 в 11:26
Минприроды до конца года усилит контроль за оборотом кедрового ореха
Он будет включен в перечень стратегически важных ресурсов, нелегальный экспорт – до семи лет заключения
Текст: Номер один
Минприроды России планирует до конца года усилить контроль за оборотом кедрового ореха. Леса, в котором он растет, являются, в том числе, ареалом обитания амурского тигра. Об этом в понедельник заявил глава минприроды России Александр Козлов на II Международном форуме по сохранению тигра, который проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.
«Богатый кедрово-широколиственный лес - залог хорошего тигриного самочувствия. В Приморском крае, где самая многочисленная группировка хищника, увеличили площадь защитного леса - до 135 тысяч гектаров. То есть, это территории, где запрещены сплошные рубки. По всему ареалу тигра усилили патрулирование лесов, в итоге кратно снизился незаконный оборот древесины. До конца года введем контроль и за оборотом кедрового ореха. Он будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов», - сказал министр.
Такая мера позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи. «Сроки - от трех до семи лет лишения свободы, штраф до миллиона рублей», - уточнил Козлов.
Фото: РАЛХ
«Богатый кедрово-широколиственный лес - залог хорошего тигриного самочувствия. В Приморском крае, где самая многочисленная группировка хищника, увеличили площадь защитного леса - до 135 тысяч гектаров. То есть, это территории, где запрещены сплошные рубки. По всему ареалу тигра усилили патрулирование лесов, в итоге кратно снизился незаконный оборот древесины. До конца года введем контроль и за оборотом кедрового ореха. Он будет включен в перечень стратегически важных товаров и ресурсов», - сказал министр.
Такая мера позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, которые нелегально экспортируют кедровые орехи. «Сроки - от трех до семи лет лишения свободы, штраф до миллиона рублей», - уточнил Козлов.
Фото: РАЛХ