Общество 06.09.2022 в 11:37

Минстрой сообщил о снижении цен на стройматериалы в Бурятии

Подорожал только газобетон, все остальное дешевело или осталось на прежнем уровне
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Текст: Константин Воронов
Минстрой сообщил о снижении цен на стройматериалы в Бурятии
Рынок строительных материалов Бурятии по окончании летних месяцев сохранил тренд на снижение цен, сообщили в Минстрое Бурятии. По данным отдела ценообразования Госэкспертизы Бурятии, на большинство товарных позиций цены снизились или остались на прежнем уровне. Общее снижение цен за месяц составило около 2%.

Наиболее значимое снижение цены зафиксировано на кирпич производства Заиграевского завода – отпускная цена снизилась с 19 до 16 рублей, т. е. на 15,8%. При этом цена на кирпич Иркутского завода осталась прежней – 21,13 руб./шт.

Подешевели отдельные виды металлопроката: цена на арматуру в очередной раз упала на 3-6%, на уголок – на 4,5%. Цены на другие позиции в группе «Металлопрокат» не менялись.

В августе стали дешевле кровельные рулонные изделия, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы в среднем на 2,8%.

На 13 % снизилась цена на радиаторы отопительные 4-хсекционные алюминиевые. Среди электротехнического оборудования отмечается снижение стоимости на светодиодные прожекторы (-14%), в то время как на остальные комплектующие и кабельную продукцию цены не менялись.

На фоне стабильных цен на пиломатериалы в целом, в очередной раз снизилась цена на плиты ОСБ-3 (- 2%).

Незначительно, но тем не менее, снизились цены на битум, который несколько предыдущих месяцев показывал только рост.

«Цены на такие значимые в строительстве позиции, как инертные материалы, цемент, бетон и раствор востребованных в Бурятии марок остались неизменными по сравнению с июлем. Сохранились на прежнем уровне цены на пиломатериалы, кабельную продукцию, блоки оконные из ПВХ и отделочные материалы. За август отмечен рост по единственной из контролируемых позиций – блоки автоклавного газобетона производства ООО «Байкальский газобетон»: цена выросла с 10 тыс. руб. за кубометр до 10,7 тыс. руб., т. е. на 7%», - сообщили в Минстрое.

Фото: «Номер один»
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